Monaco vient à bout de Nîmes grâce à un triplé du Russe Golovine - vidéos

L’international russe jouant à Monaco Alexandre Golovine a réalisé un triplé ainsi qu’une passe décisive dans un match qui opposait son équipe à Nîmes (4-3). Grâce à cet exploit, la Principauté enchaîne sa septième victoire consécutive et revient à la hauteur du Paris-Saint-Germain au classement, en attendant le classique.

C'est terminé à Nîmes !

Le milieu russe a marqué ses buts aux 3e, 12e et 62e minutes du jeu et assisté Volland à la 77e. Il s’agit du premier triplé dans la carrière de l’ex-joueur du CSKA Moscou, né en 1996. Qui plus est, Golovine devient le premier Russe à réaliser un triplé dans un championnat du Top-5 européen depuis 9 ans.

​Cette saison, Golovine a compilé 4 buts et 4 passes décisives en 9 matchs. Au terme de la saison précédente, son score s’élevait à 3 buts et 4 passes décisives en 25 matchs.

Sur sa page Instagram, l’ASM a célébré les buts du Russe en présentant ce dernier comme Super Saiyan, ou Super Guerrier, appellation tirée du manga Dragon Ball où un personnage qui atteint ce stade de puissance porte une coiffure très similaire à celle d’Alexandre: