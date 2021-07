Début des Jeux olympiques sur fond de pandémie

Les Jeux olympiques, déjà reportés d'un an à cause de la pandémie, se déroulent sans spectateurs, alors que le nombre de cas de contamination au COVID-19 à Tokyo continue d'augmenter.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les Jeux devraient avoir lieu et montrer au monde qu'avec les bons projets et les bonnes mesures, l'évènement pouvait avoir lieu.

Les organisateurs des Jeux et les représentants japonais ont maintenu l'évènement malgré l'opposition de la population à l'accueil de plus de 11.000 athlètes, du personnel et des médias qui les accompagnent.

Dans un récent sondage publié dans le journal Asahi, 68% des personnes interrogées ont exprimé des doutes quant à la capacité des organisateurs des Jeux olympiques à contrôler les infections, 55% d'entre elles se disant opposées à la tenue des Jeux.

Deux autres matchs de softball ainsi que les six premiers matchs de football féminin sont prévus mercredi. La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi.