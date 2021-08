Une photo prémonitoire? Messi s’explique sur un cliché pris en compagnie de stars du PSG

Alors qu’il s’apprête à quitter le FC Barcelone après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a tenu à commenter une photo de lui ayant fait grand bruit ces derniers jours. Lors de sa conférence d’adieux, l’attaquant argentin s’est expliqué sur ce cliché pris à Ibiza en compagnie de plusieurs stars du Paris Saint-Germain, dont Neymar et Marco Verratti.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

La Pulga a précisé les circonstances, soulignant qu’il s’était rendu à Ibiza après avoir remporté la Copa America avec Angel di Maria et Leandro Paredes, eux aussi joueurs du PSG et présents sur la photo. Sur place, il a rencontré Neymar et Verrati. Les cinq joueurs ont alors pris la pose ensemble, au détour d’une soirée de vacances.

«On a dit beaucoup de choses sur cette photo. Nous nous sommes venus à Ibiza, on a passé la soirée ensemble. On est amis et on s'est retrouvés dans ma maison. On a fait une photo, rien de plus. Tout le monde a plaisanté là-dessus. En disant: "Tu vas à Paris, tu vas à Paris". Mais c'était juste une photo de copains qui sont en vacances ensemble», a exposé Messi devant la presse.

Si le cliché a déclenché une tempête médiatique lors de sa publication sur Instagram, les dernières rumeurs envoyant Messi au PSG rendent l’anecdote encore plus savoureuse. Certains observateurs se demandent si le sextuple Ballon d’or n’avait pas déjà acté son départ pour la France depuis plusieurs jours, bien qu’il ait assuré le contraire en conférence de presse.

Arrivée imminente à Paris

Dans l’impossibilité de prolonger son contrat au Barça, Lionel Messi a donc pris congé de son club de toujours. L’attaquant argentin n’a pas levé totalement le voile sur sa future destination, déclarant que le voir au Paris-Saint-Germain était «une possibilité».

Le secret ne devrait pourtant pas tarder à être éventé. L’Équipe révèle en effet que la Pulga est attendue dans la capitale française ce 8 août pour finaliser les détails de son nouveau contrat. Sa visite médicale devrait avoir lieu prochainement. Le président barcelonais Joan Laporta a également vendu la mèche, révélant à un supporter que Messi était bien en partance pour Paris.

Du côté de la Ligue 1, cette arrivée de prestige en fait saliver plus d’un. Michel Der Zakarian, l’atypique entraîneur du Stade brestois, a notamment accueilli la nouvelle en termes fleuris.

Même réaction pour Niko Kovac, entraîneur de Monaco, qui a salué dans Nice-Matin la venue en France du «meilleur joueur du monde». L’ancien international croate s’est cependant inquiété pour le suspens en Ligue 1, déjà bien entamé ces dernières années, soulignant que la tâche s’annoncerait «encore plus dure pour les adversaires du PSG» si «la Puce» venait à signer.

Le 5 août, le FC Barcelone a annoncé qu’il ne pourrait prolonger le contrat de l’attaquant argentin, évoquant dans un communiqué des «obstacles économiques et structurels». Endetté à hauteur d’un milliard d’euros, le club doit en effet se plier aux règles du fair-play financier espagnol et tenter d’alléger sa masse salariale