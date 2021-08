Le PSG engage Messi pour deux ans

Lionel Messi, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, a signé ce 10 août un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain (PSG), assorti d'une option pour une saison supplémentaire, après la fin de son contrat au FC Barcelone où il avait jusqu'alors effectué l'ensemble de sa carrière.

La signature de l'attaquant argentin, et la durée du contrat de celui-ci, a été officialisée dans la soirée par le PSG via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et son site internet.

«Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris», a déclaré le joueur, cité dans le communiqué du club parisien. «Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions», a ajouté celui qui portera le numéro 30.

Messi, âgé de 34 ans et auréolé cet été d'une victoire historique en Copa America avec la sélection argentine, dont il est le capitaine, était arrivé dans la journée à Paris.

Après avoir passé avec succès, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), la visite médicale préalable à sa signature au PSG, il a paraphé son contrat avec le club classé deuxième du championnat de France de Ligue 1 lors de la saison écoulée.

Une conférence de presse est prévue mercredi matin au Parc des Princes, à 11h00, a indiqué le PSG sur Twitter.

A Paris, Lionel Messi va notamment retrouver son ancien camarade du FC Barcelone et ami, le Brésilien Neymar, ainsi que son compatriote argentin Angel Di Maria, avec lequel il a remporté la Copa America cet été.

Accueilli chaleureusement

Lionel Messi est arrivé mardi d'après-midi à l'aéroport du Bourget, près de Paris, où des supporters du PSG l'attendaient en nombre, comme la veille, sur fond de rumeurs indiquant la venue imminente de la star argentine.

Juste après son atterrissage, peu avant 16h00 locales, il est à une fenêtre du terminal de l'aéroport vêtu d'un T-shirt blanc sur lequel était écrit «Ici c'est Paris».

Il a salué ses supporters venus l'accueillir par centaines aux cris de «Messi, Messi», avec des fumigènes et des pétards.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Barcelone, après 21 années passées dans les rangs du club catalan et 682 bus inscrits. Il avait évoqué alors, lors d'une conférence de presse, une «possible» venue au PSG.