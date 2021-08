«Prime à la violence»: l’ire des élus marseillais face à la gestion des incidents Nice-OM

Évoquant l'interruption du match de Ligue 1 Nice-Marseille, le maire de Nice a demandé «des sanctions» de la part de la Ligue de football professionnel. Indignés par la reprise du match, des élus marseillais ont mis en garde contre un possible «dangereux précédent» et sont allés jusqu’à demander une révision du score.

Christian Estrosi a pointé des faits de violence «intolérable» survenus lors du match de Ligue 1 Nice-Marseille dimanche soir. La Commission de discipline de la Ligue a convoqué les deux clubs après les faits.

La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par @LFPfr après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l’OM l’a été aussi en tribune et celui de l’entraîneur sur le terrain. — Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2021

«À cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l'entraîneur de l'OGCN [Olympique Gymnaste Club Nice, ndlr]. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s'imposent. À chacun de les respecter», a poursuivi le maire de Nice.

Relance de la discorde

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a de son côté déploré la décision de laisser le match se poursuivre.

Des joueurs blessés, une sécurité défaillante : le match #OGCNOM n’aurait jamais dû reprendre. Triste décision.

👏 Fier de mon équipe qui ne s’est pas prêtée à cette mascarade. #TeamOM pic.twitter.com/hRarIL9tnB — Benoît Payan (@BenoitPayan) August 22, 2021

Le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi n’a pas non plus apprécié sa reprise. Il a exigé la démission du président de la Ligue de football professionnel (LFP) et ex-président de l’OM et a adressé un courrier à la ministre déléguée aux Sports.

Honte à la @LFPfr ! Leur décision est une prime à la violence! En tant que sénateur, j'écrirai dès demain à la ministre des sports @RoxaMaracineanu . Vincent Labrune président de la Lfp doit en tirer les conclusions qui s'imposent et démissionner !#TeamOM #OGCNOM — Jeremy Bacchi (@JeremyBacchi) August 22, 2021

«La sécurité dans les stades, celle du public comme celle des arbitres et des joueurs, doit être garantie et toutes les parties concernées doivent être rappelées à leurs responsabilités avant que cette situation ne prenne une tournure encore plus dramatique», a insisté le sénateur dans sa lettre à Roxana Maracineanu qu’a pu consulter le HuffPost.

Pour lui, la seule décision logique c’est que la LFP reconnaisse sa faute et que la victoire soit attribuée à l’OM, tandis que «toute autre décision créerait un très dangereux précédent et donnerait un signal encourageant à tous ceux qui exercent la violence dans les stades et qui trouveraient, par la même, un moyen d’influencer les résultats sportifs dans le sens qu’ils espèrent».

«Honteux: Match terminé! Défaite pour Nice et stade suspendu», lui a fait écho le député Éric Diard.

La députée Alexandra Louis a à son tour adressé un message à la Ligue, après s’être indignée dans un premier temps face à la sécurité non assurée des joueurs de l’OM.

Supporter un club ne justifie pas de comportements tels que jets de projectiles, envahissement du terrain, et encore moins violence envers les joueurs adverses. Comportements inacceptables ce soir #OGCNOM #TeamOM @Ligue1UberEats @LFPfr https://t.co/FuiNpKqr59 — Alexandra Louis (@ALouisDeputee13) August 22, 2021

J’ai adressé au président de la @LFPfr un courrier au sujet des incidents graves ayant émaillé la rencontre d’hier entre l’@OM_Officiel et l’@ogcnice. La sécurité des joueurs est une condition indispensable du #fairplay du championnat #OGCOM #teamOM #OGCNOM pic.twitter.com/K79JsWiURw — Alexandra Louis (@ALouisDeputee13) August 23, 2021

«Après les privations de la crise sanitaire, tous les amateurs de foot se réjouissaient d’OGCN-OM, mais on retiendra que toutes les règles peuvent être bafouées. Un club dont les supporters se tiennent mal, envahissent le terrain, agressent des joueurs adverses peut gagner un match», a dénoncé la sénatrice Valérie Boyer.

Interruption pour plus d’une heure

Des supporters se sont introduits sur le terrain dimanche 22 août et le match Nice-Marseille a été suspendu pour une heure et demie. Le joueur marseillais Dimitri Payet, qui a été la cible de jets de plusieurs bouteilles en plastique, en a renvoyé une vers les tribunes, et les supporters se sont déchaînés.

L’équipe de Nice menait 1:0 et le match n’a pas pu se terminer vu l’absence des Marseillais. Selon le président de l'OM Pablo Longoria, «la sécurité de (ses) joueurs n'était pas garantie».

Une enquête a été ouverte après les incidents. La Ligue a par la suite condamné «fermement» ces faits «extrêmement graves».

Un homme de 28 ans, soupçonné d'avoir frappé un joueur de l'OM, a été interpellé et placé en garde à vue, relate l’AFP.