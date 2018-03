«Déesse sans âge»: une présentatrice chinoise ne change pas depuis 22 ans (vidéo)

La Chine a survécu à une évolution spectaculaire au cours des 20 dernières années. Mais une chose n'a pas changé. Yang Dan, une présentatrice météo chinoise qui travaille pour la Télévision centrale de Chine (CCTV), ne vieillit pas. Telle est la conclusion faite par de nombreux téléspectateurs et internautes. Une vidéo montrant son vieillissement, ou plutôt son absence de vieillissement, devient de plus en plus populaire sur la Toile.

Mme Yang a commencé à travailler comme présentatrice à l'âge de 22 ans. Âgée de 44 ans aujourd'hui, son apparence est toujours la même.

Beaucoup d'internautes ont été impressionnés par la jeunesse éternelle de cette présentatrice chinoise et l'ont même baptisée «la déesse sans âge». Dans les commentaires sous la vidéo, ils ont proposé différentes versions pour expliquer ce phénomène. Il y a même ceux qui ont suggéré qu'elle a commencé à travailler à l'âge de 11 ans ou que toutes ses émissions ont été filmées en une seule journée.

Yang Dan n'a pas commenté toutes ces spéculations.