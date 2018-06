Adresse: 20 rue Dzerjinskogo, Volgograd

Addition moyenne:

Cuisine: Japonaise/Chinoise/Italienne/Européenne/Panasiatique

Tél.: +7 8442 52 52 96

Ouvert: du lundi au jeudi de 11h00 à 02h00, vendredi et samedi de 11h00 à 07h00

Il a été décidé d'installer la zone du Fanfest sur le quai de la 62e Armée. Pendant les matchs, on y attend jusqu'à 15 000 personnes. A seulement 500 mètres du cœur des événements de football, se situe le restaurant RIS. Ses propriétaires disent qu'ils sont prêts à accueillir jusqu'à 127 personnes et qu'ils placeront encore 70 hôtes sur la terrasse estivale.

La cuisine est multiethnique. La cuisine italienne est représentée par une vingtaine de variétés de pizza. Les cuisiniers recommandent particulièrement la pizza "Derevenskaïa" (Campagnarde): outre les ingrédients habituels — pâte mince avec des bords levés, lard fumé et mozzarella — on y retrouve également du poulet fumé, des chips d'oignons grillés, des pommes de terre cuites et de la sauce kebabi. La pizza est très grande et copieuse — elle suffira amplement pour deux personnes.

A noter un exemple intéressant de cuisine européenne: la salade avec du roastbeef avec de minces tranches de bœuf marbré cuit avec des tomates, du poivron rouge cuit, des oignons rouges marinés et garnis avec une mixture miel-citron et une sauce piquante sriracha.

Pour les amateurs de cuisine japonaise, le restaurant propose des sushis, des rolls froids et chauds. Si vous demandez au serveur ce qu'il recommande, il vous répondra un "duo roll avec du saumon et de l'anguille". Hormis ces deux ingrédients, la recette inclut de la viande de surimi hachée, de l'asperge verte et de l'oignon, ainsi que deux sauces.