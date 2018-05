Trois adolescents de la préfecture de Fukushima se rendront au Mondial en Russie

Les habitants de Fukushima sont toujours très reconnaissants à la Russie qui est venue parmi les premiers en aide aux Japonais frappés par le tsunami dévastateur de 2011, a déclaré Hirokazu Tsunoda à Sputnik.

© Sputnik . A. Fedotova Дети из префектуры Фукусима приедут на ЧМ по футболу

Trois adolescents ont été choisis pour ce voyage: Anoda Runon, 14 ans, ainsi que Homma Ichinoha et Sugimoto Yuto, tous les deux âgés de 13 ans.

Selon l'interlocuteur de l'agence, en 2011, ces enfants n'avaient pas plus de sept ans, mais ils se rappellent bien la catastrophe.

«Vous serez les ambassadeurs de bonne volonté et transmettrez au monde la reconnaissance des habitants du Tohoku. Nos voisins la Russie et la République de Corée ont beaucoup aidé le Japon quand le désastre s'est abattu sur le Tohoku. Votre mission est très importante», a-t-il expliqué aux enfants.

Et de rappeler qu'en 2020, une partie des épreuves olympiques se dérouleraient à Fukushima.

© Photo. New Generation Burundi Histoires de l’espoir des ex-enfants de la rue qui disputent leur Mondial de foot à Moscou

Selon l'interlocuteur de Sputnik, l'une des tâches de ces enfants en Russie consistera notamment à dissiper les rumeurs pessimistes concernant l'état de la préfecture. Ils devront aussi apprendre l'hospitalité auprès des volontaires russes.

© Sputnik . Anton Denisov Le président de la FIFA: la Russie est à 100% prête pour le Mondial 2018

Du 14 au 21 juin, les enfants de la préfecture de Fukushima voyageront à travers la Russie. Ils verront des nuits blanches à Saint-Pétersbourg et pourront admirer les monuments de Moscou. À Saransk, ils supporteront la sélection japonaise dans un match contre la Colombie. Et le principal est qu'ils prouveront à eux-mêmes et au monde que la vie après la catastrophe continue envers et contre tout.

Les matches du Mondial 2018 se dérouleront du 14 juin au 15 juillet à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad, à Samara, à Ekaterinbourg, à Volgograd, à Rostov-sur-le-Don, à Kazan, à Nijni Novgorod, à Sotchi et à Saransk. C'est la première fois que la Russie accueille une Coupe du Monde de football.