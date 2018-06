Mondial 2018: l’équipe du Maroc reçoit un accueil spécial en Russie

Accueil chaleureux pour les footballeurs marocains à Voronej. À l'aéroport de cette ville russe, le Boeing-737 du Royal Air Maroc, qui a transporté l'équipe, a eu droit à un immense arc d'eau. Ce dernier a été formé par deux véhicules de pompiers stationnés des deux côté de l'appareil.

La scène s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Après leur arrivée, les joueurs sont montés dans un bus à l'effigie du Mondial et sont partis pour leur hôtel.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.