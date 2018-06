Mondial 2018: les premières réactions des fans à l’organisation du championnat en Russie

Les fans de foot de France et d’autres pays, qui arrivent depuis quelques jours en Russie pour le Mondial 2018, partagent leurs émotions et leurs premières impressions sur les réseaux sociaux.

Ça y est! Nous y sommes!!!! La #CM2018 débute aujourd'hui!🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 — Cynthia Nzetia, FIFA (@FIFAWorldCupSEN) June 14, 2018

​Les supporters parlent d’une ambiance de carnaval dans la capitale russe qui organise ce soir la cérémonie d’ouverture du Mondial…

Ambiance à #Moscou! Les plus en 🔥 sont clairement les latinos et les représentants du Moyen Orient! #Russia2018 #Mondial2018 pic.twitter.com/IbdnJzhcdI — Anaïs Cosco (@AnaisCosco) June 13, 2018

​… admirent le métro de Moscou…

… calment pour la première fois leur petite faim sur le sol russe…

Premier jour de @FIFAWorldCup et 1er kebab. Je vous le recommande!!



Direction la fan festival sur #placerouge pour l’ouverture avec #ruvssa pic.twitter.com/VAddWCALX2 — Baroud4sports (@baroud4sports) June 14, 2018

​… et font des projets pour ne rien rater pendant la Coupe du Monde. Un supporter mexicain a même publié son emploi de temps, très chargé, pour la journée du 17 juin, qui prévoit entre autres beaucoup de «bière et collations» pendant les matchs, ainsi que «beaucoup de viande grillée et de bière» avec une courte pause pour la sieste.

Selon l’ambassade de France en Russie, les amateurs de football trouveront la capitale russe très belle.

​Deux fans de foot français, Ben et Niko, qui racontent en détail leur voyage en Russie sur Facebook, relèvent l’amabilité des conducteurs de taxis et la belle ambiance sur la place Rouge.

Ils apprécient aussi le niveau de sécurité élevé dans les stades où la police procède à des contrôles de billets et de FAN ID (passeports des supporters) pour vérifier leur authenticité. Il y a des contrôles aussi rigoureux dans les aéroports et à la frontière russe, d’après eux.

Parmi les supporters qui se font prendre en photo dans les rues de la capitale russe, on voit des Marocains…

… des Péruviens…

Devant la Place rouge, les policiers russes font des photos avec les supporters. Les Sud-Américains (et surtout Péruviens) ont pris possession des lieux #Mondial2018 pic.twitter.com/7dKwQBj4NQ — Nicolas Le Gardien (@nlgSO) June 13, 2018

​… des Argentins…

​… des Mexicains…

…des Iraniens…

#RUSSIA2018#rsuuia#moskow#worldcup2018russia#iranfans Iranian fans Публикация от Hossein (@hossein__a230) 13 Июн 2018 в 4:46 PDT

… mais les Français Ben et Niko n’ont pas encore vu beaucoup de leurs compatriotes.

Pourtant les Bleus sont déjà en Russie et se préparent à affronter samedi l’Australie dans le cadre de leur premier match de la poule C qui aura lieu à Kazan.

​Selon l’ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann, tous les diplomates et employés du consulat général en Russie sont mobilisés pour les supporters français.

Toute l'équipe du Consulat général mobilisée pour les supporters français pendant la Coupe du Monde de football, à #Moscou et dans toutes les villes russes où joueront les #Bleus. #CM2018 @fifaworldcup_fr pic.twitter.com/xlHO2rT454 — Sylvie Bermann (@SylvieBermann) June 14, 2018

​Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.