«Nouveau 98»: les attentes des supporters des Bleus racontées à Sputnik

Le match opposant aujourd’hui les Bleus à la Celeste est plus que du football, car les Français «ont besoin d’un nouveau 98», une nouvelle référence pour l’histoire du football tricolore, de nouveaux héros et un nouveau moment «pour l’éternité», estiment des supporteurs des Bleus, expliquant pourquoi la France doit remporter le Mondial.

La France, saura-t-elle répéter son exploit datant d'il y a 20 ans et vaincre l'Uruguay ce soir à Nijni Novgorod en quart de final?

Des millions de Français partout dans le monde espèrent que les Bleus sauront remporter la victoire non seulement aujourd'hui, mais aussi lors de la finale de la Coupe du Monde

Des supporteurs dévoués de l'équipe nationale nous ont raconté ce que signifierait pour eux une victoire de la France lors du championnat du monde de football, une expérience déjà vécue il y a deux décennies.

«Ça serait une grande fierté et avant tout une sorte de revanche contre nous-mêmes après avoir perdu l'Euro à domicile il y a deux ans. On a une génération dorée et il faut qu'elle gagne un titre pour qu'on s'en souvienne», estime Loic Busson.

Juliette Ch partage entièrement son avis et souligne qu'«après la défaite en finale face à l'Italie en 2006 puis la défaite contre le Portugal à l'Euro on doit montrer pour une fois que l'on peut gagner!».

«La victoire de la France serait une consécration! 20 ans plus tard nous prenons notre deuxième étoile et nous redevenons la meilleure équipe du monde! Le fait que l'on soit champion du monde rallierait le peuple et le souderait à nouveau», ajoute à son tour Ivan Novikoff-Lochet.

Qui plus est, «l'équipe de France et les nouvelles générations ont besoin d'un ‘‘nouveau 98'', une nouvelle référence pour l'histoire du football français, de nouveaux héros et un nouveau moment pour l'éternité », a poursuivi Alexandre Divet.

Il s'avère donc que cette compétition est censée non seulement placer les Bleus au sommet du football mondial, mais également redonner de la fierté à leurs fidèles supporteurs qui ne ménagent pas leur gorge et crient à en perdre la voix «Alleeeeeez les Bleuuuuus», les visages arborant le drapeau tricolore.

Soutenus par le peuple français, les Bleus sont aussi l'une des équipes les plus performantes de la Coupe du Monde, qui a su prouver son haut niveau de professionnalisme lors des matchs précédents.

«C'est l'équipe la plus jeune, la moins expérimentée, mais qui a le plus d'envie. J'étais au stade à Kazan contre l'Argentine et c'était vraiment du beau football, cette génération mérite le meilleur», a partagé Christophe.

«Ils méritent de gagner car leur équipe est soudée, dynamique et le travail pour arriver jusqu'ici est incroyable», a poursuivi Juliette Ch.

«Ils ont un excellent équilibre entre jeunesse et expérience, talent et volonté, humilité et ambition», souligne quant à lui Alexandre Divet.

Un avis entièrement partagé par Elise Brn, qui estime que «les Bleus méritent de gagner la Coupe car ils ont une capacité à monter en puissance au fur et à mesure des matchs».

Forts de ce soutien, les footballeurs français affronteront ce soir en quart de final les joueurs de la Celeste. Ce match désignera la première équipe qui aura sa place en demi-finale.