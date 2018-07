La Russie ouvre le score face à la Croatie dans le dernier quart de finale du Mondial

Denis Cheryshev a marqué le premier but pour la Russie dans le dernier quart de finale de la Coupe du Monde 2018 qui oppose la Russie à la Croatie à Sotchi. Les Croates ont égalisé juste avant la pause et Vedran Corluka a aggravé le score, mais la Russie est revenue à hauteur des Croates juste avant les tirs au but.

Le Russe Denis Cheryshev a ouvert le score à la 31e minute du match contre la Croatie en quarts de finale du Mondial 2018

Le premier but a été marqué après une superbe combinaison entre Dzyuba et Cheryshev dans le camp croate.

Les Croates ont égalisé juste avant la pause (39e) grâce à Andrej Kramaric. Vedran Corluka a aggravé le score à la 101e, mais le latéral droit russe Mario Fernandes a inscrit le deuxième but pour la Sbornaya à la 115e.

La Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et le président de la FIFA Gianni Infantino assistent au match qui se déroule au stade Ficht de Sotchi.

Plus tôt dans la journée, l'Angleterre s'est imposée face à la Suède (2-0), accédant aux demi-finales.

Le Mondial 2018 se déroule du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.