Changé en Français pour draguer des filles lors du Mondial, il a beaucoup de succès!

Le Mondial est non seulement le temps du football, mais aussi le temps des rencontres et de se faire de nouvelles connaissances. Un correspondant du journal tatar Business Online a voulu tester l’intérêt des filles russes envers les étrangers venus à la Coupe du Monde. S’étant changé en Français, il a eu beaucoup de succès! Il se livre à Sputnik.

La veille du match entre la France et l'Australie organisé à Kazan, Razim Sabirov, correspondant du journal tatar Business Online, est sorti de chez lui et s'est dirigé vers le centre-ville. Chemin faisant, il a rencontré trois fans de l'équipe nationale française auxquels il a présenté les principaux sites touristiques de la ville. En partant, les trois Français lui ont offert un chapeau bleu portant l'inscription «France». Et c'est comme ça que la machine à flirt s'est mise en branle…

© Photo. Razim Sabirov, «Business Online» Razim Sabirov, correspondant du journal tatar «Business Online»

En mettant ce chapeau pour se protéger de la chaleur, Razim ne pouvait pas s'imaginer que son look «à la française» attirerait tant l'attention des filles russes. Comme raconte le jeune journaliste, en trois heures environ, une dizaine de filles lui ont proposé, en ricanant timidement, de faire des selfies avec elles.

«Oh, je vais envoyer cette photo avec un Français à Kristina. Elle sera jalouse!», s'est exclamée l'une d'entre elles.

Dans la plupart des cas, Razim parlait anglais avec les filles, mais pour être plus convaincant lançait toujours «Bonjour, girls!». Pourtant, seules deux filles ont cru complètement qu'il était un citoyen français. Les autres ont quand même su démasquer son bluff, remarquant par exemple que la langue de son iPhone était le russe.

Après cette enquête extraordinaire, Razim a confié à Sputnik ses pensées sur son aventure et a expliqué les causes de son succès. Selon lui, les attributs sportifs garantissent la réussite. Plus ils sont nombreux, plus il y a de chance d'être pris pour un étranger.

«Initialement, je n'avais aucun autre attribut que le chapeau […]. C'est après que mes amis m'ont offert des lunettes avec un imprimé français, un bracelet de la couleur tricolore, un éventail et un sac avec un coq. Je crois que si j'étais sorti avec cet ensemble une nouvelle fois, alors encore plus de représentantes du beau sexe auraient cru à la farce».

Alors la question surgit: pourquoi le look d'un français est-il si attrayant parmi les femmes russes? Et si Razim avait eu tout un éventail de chapeaux, que ce soit un chapeau espagnol, portugais ou danois, lequel aurait-il choisi? La réponse du journaliste repose sur un argument imparable:

«Est-ce que j'aurais chois un autre chapeau? Probablement que non. Depuis longtemps, les Français sont considérés comme les hommes les plus romantiques du monde».