La «Russie est championne du monde» de football grâce à ces 2 qualités

La Sbornaya est championne du monde de football grâce à ses deux qualités exceptionnelles, a déclaré au Kremlin le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov aux journalistes où l'équipe nationale et leurs six entraîneurs étaient reçus par Vladimir Poutine.

Tenant compte des composantes émotionnelles et morales, l'équipe russe a remporté la victoire durant le Coupe de Monde de football 2018, a déclaré le sélectionneur de la Sbornaya, Stanislav Cherchesov ce samedi.

«En ce qui concerne la Coupe du Monde, la coupe est unique, le vainqueur est unique, et la France a ramené chez elle le trophée. Il y a encore deux composantes, à savoir émotionnelle et morale, et de ce point de vue on peut dire que la Russie est définitivement championne du monde», a notamment affirmé l'entraîneur.

Samedi 28 juillet, Vladimir Poutine a reçu au Kremlin les 23 membres de l'équipe nationale de football et leurs six entraîneurs pour leur remettre des prix d'État et des diplômes d'honneur.

© Sputnik . Sergei Guneev Poutine répond à une invitation à jouer au football

La Russie, qui a éliminé l'Espagne en huitièmes, s'est inclinée face à la Croatie en quarts de finale du Mondial à Sotchi. La place en demi-finales s'est jouée aux tirs au but (2:2, 4:3).

Le 15 juillet, les Bleus se sont imposés en finale de la Coupe du Monde sur le score de 4 buts à 2 devant plus de 78.000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou.

Le Mondial 2018 s'est déroulé du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'est la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.