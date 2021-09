https://fr.sputniknews.com/20210920/xavier-bertrand-evoque-un-risque-de-guerre-civile-sur-fond-de-violences-de-mineurs-1046155159.html

Xavier Bertrand évoque «un risque de guerre civile» sur fond de violences de mineurs

Xavier Bertrand évoque «un risque de guerre civile» sur fond de violences de mineurs

En dénonçant des règlements de comptes entre gangs composés de mineurs, Xavier Bertrand, candidat de droite à la présidentielle, a parlé de «vrai risque de... 20.09.2021, Sputnik France

2021-09-20T15:54+0200

2021-09-20T15:54+0200

2021-09-21T11:47+0200

france

actualités

politique

société

trafic de drogue

drogue

lutte antidrogue

marseille

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1045790314_0:88:2364:1418_1920x0_80_0_0_4e89e9d0fc26a98fa7d2c893fdecc3da.jpg

Crédité de 14% d’intentions de vote, selon le dernier sondage Harris, Xavier Bertrand, candidat de droite à la présidentielle, s’est exprimé sur la sécurité, son thème de prédilection.Ces propos font écho à son discours phare sur la sécurité, prononcé le 15 septembre à Saint-Quentin. «J'entends l'exaspération et la colère de nos concitoyens. Demain, si l'on ne fait rien, certains se feront justice eux-mêmes. Et après-demain, ce sera la guerre civile», avait-il alors lâché, un jour après que le chef de l’État avait présenté ses conclusions au sein du Beauvau de la sécurité.​Pour le «Grand Jury», Xavier Bertrand a évoqué l’exemple de Marseille où «vous avez un check-point, à l’entrée dans le quartier».Pour une réponse pénale plus fortePour contrer la hausse des violences, Xavier Bertrand entend rendre la réponse pénale plus «sévère» et miser sur la prévention.Ainsi, il veut abaisser l’âge de la majorité pénale à 15 ans car ce seuil pourrait «correspondre à la réalité de la violence et de l’hyperviolence», a-t-il affirmé pour RTL-LCI-Le Figaro.L’exemple de MarseilleSur l’année 2020, les régions de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont montré les taux d’homicides les plus élevés de France (respectivement 3 pour 100.000 habitants et 2 pour 100.000 habitants), d’après les statistiques du ministère de l’Intérieur.Depuis le début de l'année 2021, 15 personnes sont décédées à Marseille dans des règlements de comptes liés au trafic de drogue, selon les derniers chiffres de la préfecture de police communiqués mi-septembre, dont 12 durant l'été, y compris l’assassinat d’une fille de 17 ans et d’un adolescent de 14 ans.Sur les huit premiers mois de 2021, 17% des poursuites pénales ont été représentées par des affaires de stupéfiants à Marseille, d’après Le Monde.Chaque année à Marseille, 800 mineurs sont conduits dans le bureau d’un juge des enfants à l’issue d’une garde à vue, toujours d’après Le Monde.

Tchetnik Étrange de voir tous ces politiciens s'apercevoir maintenant de réalités que dénoncent leurs adversaires depuis déjà des décennies... 8

Tolosan reveil toi, repost parce que couic ! Je vous conseille d'aller vivre un an au Pakistan comme chrétien et au retour, on discutera des vrais problèmes comme vous dites. Si un an au Pakistan est trop onéreux, passez vos prochaines vacances dans les Balkans… en Serbie, Croatie, Grèce et demandez aux autochtones quel souvenir ils ont gardé de la tolérance musulmane sous l'occupation ottomane. Allez aussi en Hongrie. Vous verrez, ils sont intarissables. 8

34

marseille

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

france, actualités, politique, société, trafic de drogue, drogue, lutte antidrogue, marseille