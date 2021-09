https://fr.sputniknews.com/20210921/zemmour-en-hausse-le-pen-en-baisse-le-nouveau-barometre-dintentions-de-vote-a-la-presidentielle-1051787035.html

Zemmour en hausse, Le Pen en baisse: le nouveau baromètre d’intentions de vote à la présidentielle

Même s’il n’est pas vraiment candidat, Éric Zemmour semble continuer son offensive de charme et vient d’arriver à 11% des intentions de vote au premier tour... 21.09.2021, Sputnik France

Éric Zemmour figure ces derniers temps dans tous les sondages sur les intentions de vote à la présidentielle. Et si, début septembre, le polémiste était crédité de quelque 8% des voix, si dans le baromètre Harris Interactive du 14 septembre il avait atteint la barre symbolique des 10%, il s’avère qu’il a encore progressé pour arriver à 11% dans celui d’aujourd’hui, une semaine après.Autre changement de taille dans les intentions des prochains votants: Marine Le Pen ne totalise actuellement que 18%. Or, il y a moins d’un mois, le 25 août, ce même baromètre estimait qu’Emmanuel Macron et la candidate du RN arriveraient en tête du premier tour "à égalité (24% chacun) dans l’hypothèse Xavier Bertrand, tandis que Marine Le Pen (26%, stable) arriverait en tête devant Emmanuel Macron (25%, -1) dans l’hypothèse Valérie Pécresse".L’enquête place toujours Emmanuel Macron premier avec 23% des intentions de vote. Xavier Bertrand est à 14%. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont quatrièmes, ex aequo.Primaire écologisteLe sondage se focalise également sur la place des écologistes dans les intentions de vote, notamment en vue du second tour de la primaire écologiste. Ce dernier verra s’affronter Yannick Jadot, qui a remporté la première manche du 19 septembre avec 27,7% des voix, et Sandrine Rousseau, qui en a totalisé 25,14%.Toutefois, pour ce qui est de la présidentielle, les deux candidats ne récoltent respectivement que 6% et 2% des intentions de vote.Un Président pro-européen et écologisteLes personnes interrogées ont également évoqué les valeurs politiques qu’elles souhaiteraient voir incarnées par le futur Président. Environ six Français sur 10 estiment que ce serait une bonne chose que le prochain chef d’État soit pro-européen (59%), écologiste (58%) et féministe (58%). En outre, plus de la moitié considèrent que ce serait une bonne chose qu’il soit libéral (54%).L’enquête a été réalisée en ligne du 17 au 20 septembre 2021 sur un échantillon de 1.314 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 1.022 inscrites sur les listes électorales.

devphil30 un bon coup de pied dans ce panier de crabes qui ne pensent qu'a détruire la France , Vive Zemmour 8

CC-DD La vente des livres à la hausse aussi, zemmouru akbar !!! 5

