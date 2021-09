https://fr.sputniknews.com/20210924/la-presence-davions-de-guerre-chinois-pres-de-taiwan-rend-la-petite-ile-febrile-1051842243.html

La présence d’avions de guerre chinois près de Taïwan rend la petite île fébrile

La présence d’avions de guerre chinois près de Taïwan rend la petite île fébrile

Alors que Taïwan a déposé mercredi sa demande d'adhésion à l'accord de libre-échange transpacifique, suscitant le mécontentement de la Chine, l’armée... 24.09.2021, Sputnik France

2021-09-24T16:13+0200

2021-09-24T16:13+0200

2021-09-24T16:13+0200

international

france

états-unis

chine

taiwan

avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104265/49/1042654907_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dffcc014a5926e95224ce48b1930675a.jpg

Nouvelle escalade des tensions entre la Chine et Taïwan. Jeudi 23 septembre, le ministère taïwanais de la Défense a accusé Pékin d’avoir envoyé 24 avions militaires vers l’île. Selon le ministère, qui a publié une carte montrant les trajectoires des vols, il s’agit de bombardiers et de chasseurs de l'Armée de libération du peuple, mais aussi d’avions de détection et de commandement.Si les avions ont volé dans la zone d’identification aérienne (ADIZ) de Taïwan, ils n’ont pas franchi l'espace aérien de l’État insulaire, qui a néanmoins déployé ses systèmes de missiles de défense antiaérienne et a averti par radio la population.Une "intimidation"?Alors que l’armée taïwanaise fait presque quotidiennement état de la présence d’avions chinois à proximité de l’île, jeudi leur nombre était particulièrement important. Un évènement que la diplomatie taïwanaise lie au fait que Taïwan se soit porté candidat au Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), pacte de libre-échange le plus important de la région.Pékin, qui a soumis sa propre candidature d'adhésion au CPTPP la semaine dernière, a fait part de sa ferme opposition à la candidature de Taïwan.Visite d’une délégation française?L'ambassade de Chine en France a protesté le 23 septembre contre la prochaine visite sur l’île d’un groupe de sénateurs français, révélée le 20 septembre par La Lettre A. Selon le journal, la délégation est dirigée par Alain Richard, qui préside le Groupe d’amitié taïwanais du Sénat français, et comprend aussi les sénateurs André Vallini, Max Brinsson, ainsi qu’Olivier Cadic. Leur voyage est prévu du 4 au 11 octobre.L’ambassade rappelle "le principe d’une seule Chine" qui prévoit que les autres pays doivent "s’abstenir de toute forme de contact officiel avec les autorités taiwanaises".Selon les diplomates chinoises, cette visite porterait atteinte "non seulement aux intérêts fondamentaux de la Chine et aux relations sino-françaises, mais aussi, en fin de compte, à l’image et aux intérêts de la France".De son côté, la porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Joanne Ou, a déclaré mardi que le gouvernement salue "avec enthousiasme" cette visite dont des détails doivent encore être réglés.Ancien ministre de la Défense, Alain Richard a déjà dirigé des délégations sur l'île en 2015 et 2018 et a initié une résolution adoptée en mai par le Sénat soutenant la participation de Taïwan à plusieurs organisations internationales. Il a indiqué en mars que le but principal de la prochaine visite était de voir les progrès économiques de l’île et comment l’État insulaire avait géré la pandémie de Covid-19.

états-unis

chine

taiwan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, états-unis, chine, taiwan, avion