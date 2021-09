https://fr.sputniknews.com/20210924/pour-eric-zemmour-viktor-orban-a-compris-ce-qui-se-passait-vraiment-en-europe-1051848588.html

Pour Éric Zemmour, Viktor Orban "a compris ce qui se passait vraiment en Europe"

Invité à un sommet démographique réunissant plusieurs personnalités de la droite occidentale à Budapest, Éric Zemmour a fait part de son admiration de la... 24.09.2021, Sputnik France

En visite à Budapest ce vendredi 24 septembre, l’ex-polémiste de CNews Éric Zemmour a déclaré "admirer" la politique menée par le dirigeant conservateur hongrois Viktor Orban.L’auteur du Suicide français a été invité dans la capitale hongroise pour intervenir dans le cadre d’un sommet démographique réunissant, entre autres, Marion Maréchal ou bien l’ancien vice-Président américain Mike Pence. En amont de la conférence, M.Zemmour ainsi que la nièce de Marine Le Pen ont rencontré le Premier ministre hongrois.L’essayiste a souligné qu’il admirait "sa résistance à l’air du temps, aux pressions de tout genre", dont à celles exercées par Emmanuel Macron.Orban critique "le lobby des LGBT et du genre"Intervenant lui-même lors du sommet, le Premier ministre hongrois a prôné un État "protecteur de la famille" face aux "attaques de la gauche occidentale", accusée de "relativiser la notion de famille, en s’appuyant sur le lobby des LGBT et du genre".Il a également défendu les amendements législatifs interdisant "la promotion et la représentation de l’homosexualité" auprès des moins de 18 ans, adoptés en juin par le parlement hongrois et vivement critiqués par Bruxelles.Macron invite l'Europe à combattre "une montée de l’illibéralisme"La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les amendements de "honte" et la Commission a lancé une procédure d’infraction contre la Hongrie. Emmanuel Macron a pour sa part réagi en appelant les Européens à déterminer comment combattre "une montée de l’illibéralisme dans les sociétés post-communistes", tout en soulignant que ce n'était "pas un problème Viktor Orban":

full-up les vrais patriotes sont tous avec vous Monsieur Zemmour ! 2

