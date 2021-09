https://fr.sputniknews.com/20210926/lhistoire-de-france-il-faut-tout-assumer-zemmour-se-dit-hostile-aux-lois-memorielles-1051870292.html

"L’histoire de France, il faut tout assumer": Zemmour se dit hostile aux lois mémorielles

"L’histoire de France, il faut tout assumer": Zemmour se dit hostile aux lois mémorielles

Éric Zemmour, réputé pour sa critique de la logique de repentance face à l’histoire, s’est dit favorable à l’abolition des lois mémorielles établies depuis les... 26.09.2021, Sputnik France

2021-09-26T17:15+0200

2021-09-26T17:15+0200

2021-09-26T17:16+0200

loi

abolition

eric zemmour

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046127890_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cc3815509c2b2c8ac8b2c520b01d257a.jpg

Invité dimanche du Grand Rendez-vous d'Europe 1, CNews et Les Échos, Éric Zemmour, qui dit assumer tout, reprenant le mot célèbre de Napoléon "de Clovis au Comité de salut public, j’assume tout", s’est déclaré fermement opposé aux lois mémorielles, notamment aux lois Pleven et Gayssot, qui visent à lutter contre les injures et actes racistes, antisémites ou xénophobes. Lui-même a été convoqué le 8 septembre par le tribunal correctionnel de Paris pour "provocation à la haine raciale" et "injure raciale" et avait déjà été condamné par le passé pour ce même délit. Il a précisé que la plupart des historiens français avaient protesté contre ces lois qui "empêchent la liberté de la recherche".M.Zemmour a affirmé que ces lois "empêchent la liberté de l’histoire".Ne pas aller à la présidentielle serait une désertionComme d’habitude ces derniers temps et depuis le début de sa tournée littéraire, il a été interrogé sur sa probable candidature. Se défausser après ses nombreuses déclarations pouvant désormais relever de la "désertion", selon lui.Les lois visées par ZemmourLa loi N°90-615 du 13 juillet 1990 est la première des lois mémorielles françaises, lois déclarant un point de vue officiel sur des événements historiques. Cette loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est aussi appelée loi Gayssot du nom du député communiste Jean-Claude Gayssot qui l’a initiée.Parmi les autres lois mémorielles se trouvent également celle sur le génocide arménien de 2001 et la loi Taubira sur l’esclavage de la même année.La loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, a créé les délits spécifiques d'injure, diffamation à caractère raciste ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Depuis cette date, le racisme n'est plus une simple opinion en France: son expression publique ou non est un délit puni par des peines qui vont de l'amende à la prison ferme.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

loi, abolition, eric zemmour