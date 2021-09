https://fr.sputniknews.com/20210926/zemmour-veut-que-les-musulmans-francais-pratiquent-lislam-a-la-chretienne-1051870029.html

Zemmour veut que les musulmans français pratiquent l’islam à la chrétienne

Zemmour veut que les musulmans français pratiquent l’islam à la chrétienne

Pour Éric Zemmour, les musulmans français doivent vivre leur religion comme les chrétiens vivent la leur, soit en se détachant des pratiques "totalitaires" de... 26.09.2021, Sputnik France

La religion musulmane étant "incompatible avec les principes de la France", sa pratique dans l’Hexagone doit s’exercer selon les jalons posés par les chrétiens, estime l’essayiste et candidat pressenti à la présidentielle de 2022 Éric Zemmour.Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, Les Échos et CNews, l’ex-polémiste de cette dernière chaîne de télévision a ainsi jugé nécessaire de "franciser la pratique de l’islam", se disant persuadé que "beaucoup" de musulmans le comprennent:"Combattre l’islam et protéger les musulmans"L’auteur du Suicide français a également estimé qu’il était bien possible de "combattre l’islam et l’islamisme et en même temps protéger les musulmans", qui n’ont selon lui aucun intérêt à l’islamisation de la France.En conclusion, M.Zemmour a souligné qu’il fallait "mettre les musulmans devant leurs responsabilités" tout en affirmant leur "tendre la main", à la surprise de la présentatrice Sonia Mabrouk.Questionné sur une possible annonce de sa candidature à la fonction suprême, le polémiste a répété qu’il souhaitait "choisir son moment". "Si je n’y allais pas, je décevrais beaucoup de gens", a-t-il pour autant fait valoir.

