https://fr.sputniknews.com/20210928/mcdonalds-fait-scandale-en-vendant-de-leau-du-robinet-de-paris-a-presque-7-le-litre-1051906360.html

McDonald's fait scandale en vendant de l’eau du robinet de Paris à presque 7€ le litre

McDonald's fait scandale en vendant de l’eau du robinet de Paris à presque 7€ le litre

Sous prétexte d’en finir avec les bouteilles en plastique, McDonald's vend désormais de l’eau dans des gobelets en carton. Il ne s’agirait ni plus ni moins que... 28.09.2021, Sputnik France

2021-09-28T19:14+0200

2021-09-28T19:14+0200

2021-09-28T19:14+0200

france

écologie

mcdonald's

eau

malbouffe

plastique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102538/22/1025382283_0:730:5095:3596_1920x0_80_0_0_6ad6d97d52a54fc1c9df289db5599b29.jpg

Alors qu’elle songe déjà à généraliser les emballages et les couverts réutilisables, l’enseigne McDonald's a vu l’une de ses campagnes écologiques se retourner contre elle.Le géant américain a en effet décidé de ne plus commercialiser les bouteilles d’eau minérale, pour faire la chasse au plastique. En lieu et place, McDonald's propose désormais une eau "microfiltrée", dans des gobelets en carton. Problème: le liquide serait tout bonnement issu du robinet, comme le rapporte un gérant d’établissement à France info.De quoi dérouter les clients, d’autant que les prix de cette "Eau by McDo" n’ont rien à envier à ceux de l’eau en bouteille. Compter 1,70 euro pour 25cl et jusqu’à 2,75 euros pour une version 50cl aromatisée. L’initiative a d’ailleurs suscité l’indignation de certains politiques. Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la Transition écologique, a ainsi rappelé que la ville vendait son eau courante près de deux mille fois moins cher que l’enseigne américaine.Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, a pour sa part reproché à McDonald's de faire son beurre sur "la ressource la plus vitale au monde". L’élu a rappelé au passage que l’enseigne n’avait pas bonne presse en Europe en matière d’impôts. En 2018, le groupe a notamment été accusé de faire de l’optimisation fiscale, en transférant au Luxembourg certains bénéfices réalisés en Europe.Le célèbre biathlète Martin Fourcade s’est lui montré plus caustique, encourageant les Français à désormais opter pour la gourde.Même refrain du côté des associations de défense des consommateurs, qui fustigent une pratique légale mais malsaine.Selon un arrêté du 8 juin 1967, les restaurateurs sont par ailleurs tenus d’inclure une carafe dans le prix de leur repas, rappelle le site du ministère de l’Économie.Sus au plastique!Depuis plusieurs années, McDonald's s’est engagé à faire progressivement disparaître le plastique de ses établissements. En 2019, l’enseigne avait déjà relégué aux oubliettes les pailles et les couvercles de ses boissons fabriqués dans ce matériau. En février dernier, ce sont les jouets des célèbres menus Happy Meal qui sont passés à la trappe, remplacés par des coloriages ou des cartes à collectionner.Des initiatives critiquées par certains militants écologistes qui y voient une forme de "greenwahsing", afin de séduire le grand public en capitalisant sur la défense de l’environnement.

full-up tout à fait US ! 1

lusofranc Tant qu'il y aura des clients pour ce genre de mal bouffe et de mal boire,M.Do aurait tort de se priver... 0

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

écologie, mcdonald's, eau, malbouffe, plastique