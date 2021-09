La Russie promet des représailles contre YouTube si la suspension de RT Allemagne est maintenue

https://fr.sputniknews.com/20210929/la-russie-promet-des-represailles-contre-youtube-si-la-suspension-de-rt-allemagne-est-maintenue-1051917435.html

Le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères ont qualifié de censure la suppression des deux chaînes de la branche allemande de RT sur YouTube et... 29.09.2021, Sputnik France

En réaction à la suppression définitive des deux chaînes de la branche allemande de Russia Today sur YouTube, qui comptent plus de 600.000 abonnés, la Russie a dénoncé une censure et des signes de violation grave de la législation russe.Ses comptes RT Deutsch et Der Fehlende Part ont été fermés deux jours après les élections législatives en Allemagne. La plateforme a justifié sa décision par le fait que RT ait violé sa politique d’information sur les sujets liés au Covid-19. Suite à la première suspension, la chaîne a tenté d’émettre via un canal secondaire, a précisé un porte-parole de YouTube.Mesures coercitivesLe Kremlin a annoncé que le parquet mènera une enquête et a promis des représailles si l’infraction à la législation russe est confirmée."Si nos organismes de contrôle confirment la violation de notre législation, l’adoption de mesures coercitives à l’encontre de cette plateforme pour qu’elle respecte nos lois n’est pas à exclure", a-t-il ajouté.Selon Dmitri Peskov, toute violation de la loi est "grave" et une "tolérance zéro face à de telles violations" doit être appliquée.Le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette suspension de "censure", réalisée soit en complicité avec la partie allemande, soit par son insistance.Selon le ministère, les faits s’inscrivent dans la logique de la guerre informatique déclenchée contre la Russie.Enfin, l’importance de la mise en place des mesures réciproques à l’encontre des médias allemands et de YouTube a également été soulignée par Moscou.YouTube menacé de suppressionPlus tôt dans la journée, le régulateur russe des télécommunications Roskomnadzor a demandé à Google, gérant de YouTube, de lever les suspensions visant les comptes RT Deutsch et Der Fehlende Part. Il a également qualifié ses démarches de violation des principes fondamentaux de la liberté de diffusion de l’information, et a dénoncé une censure à l’encontre des médias russes.En conformité avec la législation russe, le parquet peut reconnaître le site coupable de violation des droits et libertés fondamentaux de l’homme. Le gendarme de l’Internet russe peut quant à lui émettre un avertissement.En cas de manquement suite à l’avertissement, le régulateur peut restreindre ou bloquer définitivement l’accès à la plateforme.Les cas récurrents de censure exercée par YouTube sous forme de prétextes formels à l’encontre des médias russes ont également été évoqués par Roskomnadzor.Pour l’heure, Google n'a pas réagi.Réaction de BerlinLe gouvernement allemand a nié pour sa part toute implication dans la fermeture des comptes. Berlin a également mis en garde la Russie contre d'éventuelles représailles à l'encontre de médias allemands.

