L’Ukraine provoque une crise diplomatique avec la Hongrie en raison d’un contrat sur le gaz russe

Alors que l’Ukraine a demandé à la Commission européenne d’intervenir pour contrer le nouvel accord entre la Hongrie et Gazprom, permettant de livrer du gaz en... 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T17:23+0200

2021-09-29T17:23+0200

2021-09-29T17:26+0200

international

ukraine

hongrie

gazprom

gaz

ambassadeur

Une crise diplomatique a éclaté entre l’Ukraine et la Hongrie après que Kiev a promis de saisir la Commission européenne suite à la signature d’un accord entre Budapest et Gazprom sur la livraison de gaz en contournant l’Ukraine.S’accusant de "violation de la sécurité nationale", Kiev et Budapest ont convoqué les ambassadeurs respectifs pour exprimer leurs positions.Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a ainsi communiqué sa position à l’ambassadeur hongrois à Kiev. Par son acte, la Hongrie sape la sécurité nationale de l’État et celle énergétique de l’Europe, tout en impactant les relations ukraino-hongroises, a estimé Oleg Nikolenko, représentant de la diplomatie ukrainienne, auprès du quotidien RBK-Ukraïna."La partie ukrainienne prendra des mesures pour défendre ses intérêts nationaux."Budapest, pour sa part, a également convoqué le diplomate ukrainien pour protester contre les démarches entreprises par Kiev.Selon lui, les accords que la Hongrie conclut ne regardent pas l’Ukraine. Ainsi, Budapest a qualifié les actes de Kiev de "violation de la souveraineté [du pays, ndlr] et de sa sécurité nationale".Le ministre hongrois a ajouté que "les consommateurs hongrois continueront à payer l'un des prix les plus bas du gaz en Europe […]. La réalité est que l’on ne chauffe ni les appartements ni les maisons avec des déclarations politiques".La pierre d’achoppementCes deux nouveaux contrats prévoient la livraison de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz d’ici 2036 par la société russe Gazprom.Interrogé par Sputnik, le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures, Peter Szijjarto, avait précédemment déclaré que 3,5 milliards de m3 de gaz seront fournis via la Serbie, et le milliard restant en passant par l’Autriche. Les modalités de l'accord peuvent être modifiées dans dix ans.En réaction, l’Ukraine s’est dite "déçue" du choix du pays voisin de ne pas l’inclure dans l’itinéraire de livraison. Le passage du gaz par les pipelines du sud-est de l’Europe, alimenté par Turk Stream, prive le pays des taxes de transit qui s’élèvent à près de 1,5 milliard de dollars par an, selon les informations de l’AFP.Telle est la raison pour laquelle le pays s’apprête à demander à la Commission européenne d’évaluer si le nouvel accord gazier russo-hongrois est conforme à la législation énergétique européenne.

CiaoBella L'Ukraine n'arrête jamais. le détournement de la livraison de gaz en ne passant ailleurs que par l'Ukraine, la privant du droit de passage, je ne vois pas le problème de sécurité énergétique pour l'Europe. L'Ukraine semble en froid avec la Russie, c'est un choix qu'elle a fait, faut qu'elle assume. Quelle bande de pleurnichards. Si le passage par la Serbie et l'Autriche ne se ferait pas, je sais que les USA n'y seraient pas pour rien, nous l' avons vue avec le Nord Stream 2 qui laisse un fâcheux précédent. 2

ukraine

hongrie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

