"Head shot": Xavier Bertrand pétrifié après une remarque sur ses résultats dans les sondages - vidéo

Un moment de silence gênant s’est installé sur le plateau de France 2 lorsque Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, s’est déclaré être le meilleur tout en se référant "aux sondages".Invité à l’émission 20h22 du 30 septembre, le président des Hauts-de-France a été interrogé à propos de son programme et de ses relations avec LR, son ancienne famille politique. En refusant l’idée d’une primaire, il a plaidé pour un congrès de rassemblement des candidats du parti.Taclé pour son éventuel manque de courage face à des rivaux, il a continué de se défendre, face à Anne-Sophie Lapix, en lui posant une question rhétorique:"Vous pensez sérieusement que si je n’étais pas aujourd’hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet?"."Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour et le seul à même de l'emporter", a noté M.Bertrand en reprenant ses esprits.Divers sondagesXavier Bertrand se trouve en tête de certains sondages dont un du 27 septembre réalisé par l’Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD). Il porte sur les capacités de la droite à battre d’autres candidats à la présidentielle.Dans la perspective d’un duel avec Emmanuel Macron, Xavier Bertrand est crédité de plus de points (28%) que Valérie Pécresse (8%), Michel Barnier (5%), Philippe Juvin (1%), Éric Ciotti (3%). Cependant, plus de la moitié des personnes interrogées (55%) ont estimé que personne parmi ceux-ci ne pouvait devancer l’actuel chef de l’État.Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 24 septembre 2021 auprès de 1.002 personnes.Quant aux intentions de vote (tous candidats confondus) pour le 1er tour, le président des Hauts-de-France n’est placé qu’à la troisième place (14%), derrière Emmanuel Macron (23%) et Marine Le Pen (16%), indique un récent sondage de Harris Interactive.Il dépasse légèrement Éric Zemmour (13%), lequel a gagné plusieurs points en moins de deux semaines, même s’il ne s’est pas encore porté candidat, et Jean-Luc Mélenchon (13%). Au deuxième tour, Emmanuel Macron (54%) et Marine Le Pen (46%) sont face-à-face.Cependant, en matière de politique économique, Xavier Bertrand est placé comme deuxième candidat crédible (42%), après l’actuel Président (46%).Cette enquête a été réalisée en ligne du 24 au 27 septembre 2021 sur un échantillon de 1.379 personnes.

Cesarevitch Alexei X.Bertrand, cest le candidat du centre mou, ces partis aux noms variables qui n'a cesse de trahir les Francais des qu'ils etaient au pouvoir 6

Nikokazan lorsque je vois le sondage je me dis "mais comment des gens peuvent etre aussi con pour voter ca ..." (hidalgo, jadot, melenchon, lagarde, poutou, macron ....) 5

