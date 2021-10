https://fr.sputniknews.com/20211003/didier-raoult-jai-fait-mon-metier-en-depit-de-ce-que-disaient-les-uns-et-les-autres-1051968022.html

Didier Raoult : "J'ai fait mon métier en dépit de ce que disaient les uns et les autres" - vidéo

Très critiqué et très médiatisé depuis le début de la crise sanitaire, le professeur Didier Raoult quittera l’IHU Marseille l’été prochain. Pour Sputnik, le... 03.10.2021, Sputnik France

L’été prochain, il quittera sa fonction de directeur de l’IHU Méditerranée Infection. Quel regard le microbiologiste, surmédiatisé depuis le début de la crise sanitaire, porte-t-il sur son rôle depuis l’apparition du Covid-19? «Nous avons publié plus que n’importe qui dans ce pays, de très loin. […] On a soigné 40.000 personnes, on a fait 800.000 tests. Aucun institut au monde n’a fait ça. Que voulez-vous qu’on fasse de plus? J’ai fait mon métier en dépit de ce que disaient les uns et les autres», réplique le scientifique.Mais si ses fonctions à l’IHU doivent prendre fin en juin 2022, le plus célèbre scientifique de France ne compte pas se mettre au vert pour autant. «Je compte bien, si j’en ai la possibilité, continuer à faire de la recherche, et éventuellement des missions pour l’IHU. Tant que je serai capable de faire quelque d’utile et intéressant, je le ferai», nous confie-t-il.

CiaoBella Il ne rentre pas dans le moule de la finance des multinationales du médicament. Il en existe quelque un de ces gens là très courageux mais tant décriés. 0

Michelvsrin Cette bonne vieille jalousie causée par l'Ego franchouillard...Qui est venue détruire ce qui restait de positif à la France; un pays doté d'une mentalité atypique ! 0

2

