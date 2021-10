"Mon président" et "homme au courage remarquable": le monde du foot rend hommage à Bernard Tapie

https://fr.sputniknews.com/20211003/mon-president-et-homme-au-courage-remarquable-le-monde-du-foot-rend-hommage-a-bernard-tapie-1051974117.html

Les acteurs du ballon rond saluent la mémoire de Bernard Tapie, président mythique de l'OM (1986-1993), qui est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 78

La disparition de l’entrepreneur et ex-président de l’Olympique de Marseille Bernard Tapie (1943–2021) a endeuillé le monde du sport et surtout les proches du club phocéen qu’il avait emmené aux sommets européens avec une victoire en Ligue des champions en 1993.L’actuel propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a également partagé son émotion et salué son prédécesseur, "homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante"."C’était mon président"En attendant l'hommage du Vélodrome et des ultras marseillais pour leur "Boss", une photo de Bernard Tapie a été installée devant l'enceinte phocéenne.Le gardien Pascal Olmeta, qui a évolué à l’OM de 1990 à 1993, a tenu à souligner que "le grand Monsieur" Tapie "aimait la France, l’Europe" et avait "un fort caractère":Le Paris Saint-Germain, grand rival de l’OM dans les années 1990, a salué dans son message de condoléances "un homme profondément passionné"."Une envie de conquérir le monde"La formation de la capitale a ensuite été imitée par l’Olympique lyonnais et son président Jean-Michel Aulas:Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur et ensuite entraîneur du club marseillais José Anigo a estimé que Bernard Tapie "avait réussi à amener un état d’esprit qu’on trouve peu dans le sport: une envie de conquérir le monde". "C’était magnifique", résume-t-il.Des messages rendant hommage à l’ancien homme d’affaires, qui fut également ministre, acteur ou encore patron de presse, ont été également publiés par Kylian Mbappé et Zinedine Zidane:

