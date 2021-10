Un arbitre de foot violenté pour avoir réclamé leur pass sanitaire à des joueurs à Montpellier

https://fr.sputniknews.com/20211005/un-arbitre-de-foot-violente-pour-avoir-reclame-leur-pass-sanitaire-a-des-joueurs-a-montpellier-1052001418.html

Un arbitre de football a été contraint d’annuler une rencontre des moins de 19 ans le 2 octobre à Marseillan (Hérault) en raison de l’absence de pass sanitaire... 05.10.2021, Sputnik France

Samedi 2 octobre, l’arbitre du match opposant les moins de 19 ans de Marseillan (Hérault) à ceux du club de Frontignan-La Peyrade a voulu contrôler les pass sanitaires des joueurs conformément aux exigences du protocole et a finalement été agressé, rapporte France 3.Quatre jours d’ITTAlors que l’arbitre regagnait son véhicule après être passé par le vestiaire où il s’est changé et a rempli son rapport, il a été agressé par deux jeunes, dont un âgé de 16 ans.L’arbitre a été conduit à l’hôpital et un médecin lui a prescrit quatre jours d’interruption temporaire de travail (ITT).Une source proche du dossier a précisé à Midi libre que "l’arbitre, un trentenaire, n’est pas gravement blessé. Il s’est juste fait taper dessus car il a fait appliquer la nouvelle réglementation entrée en vigueur la veille".L'arbitre va porter plainte. Les joueurs risquent de se voir retirer leur licence ou de se faire radier. Ils encourent également une sanction judiciaire. Le club pourrait se voir infliger une amende.Le football violent à l’image de la sociétéDans une étude consacrée aux violences à l’égard des hommes en noir et publiée en janvier dernier, le magazine français de football Caviar Magazine a signalé que la montée des violences dans le football était le reflet d’une société de plus en plus violente.Le magazine cite les chiffres de l’Union nationale des arbitres de football (UNAF) d’après laquelle entre 2000 et 2012 environ 5.000 violences, dont 500 agressions physiques, envers les arbitres ont été constatées. Au cours de la même période, 3.000 des 30.000 arbitres en activité ont jeté l’éponge.

