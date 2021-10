https://fr.sputniknews.com/20211007/discrimination-envers-les-gens-du-voyage-des-populations-stigmatisees-depuis-toujours-1052043291.html

Discrimination envers les gens du voyage: "des populations stigmatisées depuis toujours"

Discrimination envers les gens du voyage: "des populations stigmatisées depuis toujours"

Accès difficile à l’eau potable, refus illégaux de scolarisation, manque d’aires d’accueil: la défenseure des droits a alerté sur la situation des gens du... 07.10.2021, Sputnik France

2021-10-07T18:53+0200

2021-10-07T18:53+0200

2021-10-07T18:53+0200

france

défenseur des droits (france)

voyageur

discrimination raciale

discrimination

gitans

gens de voyage

communautés de voyageurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1052043925_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9a1f26ca0c3899e62703af9d8e38898b.jpg

Le constat est sans appel pour la défenseure des droits: les communautés de Voyageurs sont victimes de "discriminations systémiques". Dans un rapport intitulé "Gens du voyage": lever les entraves aux droits, publié le 6 octobre, Claire Hédon alerte ainsi les pouvoirs publics sur les nombreuses difficultés qu’ils rencontrent en matière de logement, d’accès à l’éducation ou à la santé.En effet, bon nombre d’aires d’accueil sont localisées à proximité de déchèteries, de stations d’épuration, de voies ferrées ou encore d’usines. Sur les 1.358 aires d’accueil répertoriées en France, 51% sont polluées, quand 70% d’entre elles sont isolées. Lors de l’incendie de l’usine de Lubrizol en septembre 2019 par exemple, une aire d’accueil de 25 familles était située à 500 mètres de l’incident.Une communauté mise au ban de la sociétéOutre la localisation et la qualité des terrains, ce sont leur nombre qui pose problème: "Il y a un gros souci par rapport à l’accueil des voyageurs", regrette au micro de Sputnik Caroline Godard, membre de l’association Rencontres tsiganes.Or la loi Besson I de 1990 oblige les communes de plus de 5.000 habitants à réserver aux gens du voyage des terrains aménagés afin de les accueillir. La défenseure des droits a d’ailleurs indiqué que "les objectifs d’accueil quantitatifs et qualitatifs prévus par la loi du 5 juillet 2000 [seconde loi Besson, ndlr] ne sont toujours pas atteints, ce qui expose les voyageurs à des expulsions fréquentes."Des conditions d’accueil qui portent "atteinte au droit fondamental à un logement convenable", a précisé Claire Hédon. Cela les obligerait donc "parfois" à "occuper des terrains de façon illicite", avance la responsable associative.Or, ce mode d’occupation peut être à l’origine de vives tensions entre les élus locaux et les Voyageurs. En août dernier, un conseiller municipal de la commune d’Arsy (Oise) avec l’aide d’un tractopelle avait tenté d’arrêter une vingtaine de caravanes qui voulaient occuper un terrain de foot. Ou encore en juillet dernier en Corrèze, l’édile de la commune de Malemort Laurent Darthou avait décidé de bloquer le passage… en s’allongeant sur le sol, dans le but cette fois-ci d’empêcher des gens du voyage de s’installer sur une aire de jeux. Les deux parties avaient fini par trouver un terrain d’entente. L’aire de camping-car de Donzenac avait été ouverte pour les accueillir, contre paiement de leur emplacement le temps du séjour.Par ailleurs, les gens du voyage sont confrontés à d’autres problématiques liées à leur mode de vie: l’absence de reconnaissance de la caravane comme un logement à part entière.Reconnaître leur mode de vie"Alors que ça l’est, car des gens choisissent de vivre comme cela", souligne Caroline Godard, qui est également membre de la ligue des droits de l’Homme (LDH). Conséquence? Ce serait source de discrimination dans de nombreux domaines tels que la domiciliation, le lieu d’imposition, l’accès aux crédits et aux assurances, l’obtention du droit de garde d’un enfant, ou tout simplement l’obtention d’aides au logement (APL), fait valoir la défenseure des droits.En outre, Claire Hédon dénonce également des "refus de scolarisation illégaux" émanant de certaines autorités locales et exhorte ces dernières à "cesser d’utiliser les différends administratifs qui les opposent aux familles demeurant sur des terrains occupés illicitement pour freiner, empêcher, voire interdire l’accès des enfants à l’école".Avec ce constat désormais posé, cette enquête peut-elle faire évoluer la situation? "On peut l’espérer", estime Caroline Godard.Quant au regard des Français sur les communautés de Voyageurs, Caroline Godard concède que "cela prendra du temps": "ce sont des populations qui sont depuis toujours stigmatisées"."Ils souffrent d’une image extrêmement négative dans la société, il n’y a voir les propos que l’on peut tenir à leur sujet", conclut notre interlocutrice.

Caillou Mdr. Je connais bien les gens du voyage, c'est des voleurs, et ils ne s'en cachent pas, et ils ne veulent pas vivre comme nous, faut arreter les romances ideologiques, ppur eux on est des gadjos, point barre. Puree, quelle epoque stupide, ou la naiveté veut etre imposée aux moutons.

filosof Les Gitans, comme les Corses, sont victimes d'un racisme décomplexé : la preuve en est que ce qui se dit communément sur eux ne pourrait l'être sur personne d'autre autrement plus dangereux sans être immédiatement poursuivi par la Justice...

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

défenseur des droits (france), voyageur, discrimination raciale, discrimination, gitans, gens de voyage, communautés de voyageurs