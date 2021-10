https://fr.sputniknews.com/20211007/ne-pas-pousser-le-jeu-trop-loin-la-russie-commente-la-menace-de-cyberattaque-de-londres-1052045581.html

"Ne pas pousser le jeu trop loin": la Russie commente la menace de cyberattaque de Londres

Après la déclaration du secrétaire à la Défense britannique, selon laquelle son pays pourrait "contre-attaquer" en cas de cyberagressions de la part de pays... 07.10.2021, Sputnik France

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté la déclaration du ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui a menacé de lancer des cyberattaques contre les pays hostiles au Royaume-Uni.Elle a rappelé que la Russie avait proposé à plusieurs reprises aux "partenaires britanniques" de tenir des consultations d'experts, mais a constaté que Londres préférait les déclarations "hostiles, agressives et déséquilibrées" à de tels contacts.Le Royaume-Uni, comme d’ailleurs beaucoup d'autres pays occidentaux, a longtemps accusé Moscou de cybercriminalité et menacé d'attaquer en représailles.Nouveau centre de guerre numériqueDans une interview au Telegraph, Ben Wallace a déclaré que le Royaume-Uni allait mener des cyberattaques "offensives" en réponse aux agressions ou campagnes de désinformation menées par les "pays hostiles", parmi lesquels il a cité la Russie.Il a ajouté qu’environ cinq milliards de livres sterling (plus de 5,8 milliards d'euros) seraient débloqués à la mise en place d’un nouveau centre de guerre numérique qui, d'ici à 2030, emploiera "des milliers d'analystes et de pirates informatiques". La nouvelle structure se placera ainsi "à l’avant-garde" des pays capables de lancer des cyberattaques offensives, a-t-il estimé.

hangar ben haded Attention de ne pas trop provoquer l'OURS de l'Oural. Ca pourrait faire très mal. Il n'y a qu'à se souvenir de se qu'ils ont fait au prussiens en 45 .

2021

