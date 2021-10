https://fr.sputniknews.com/20211008/la-paire-de-skis-la-mieux-conservee-de-la-prehistoire-desormais-au-complet-en-norvege---video-1052046047.html

"La paire de skis la mieux conservée de la préhistoire" désormais au complet en Norvège - vidéo

Il aura fallu sept ans de recherches et de travail à des archéologues norvégiens pour trouver le second ski d’une paire préhistorique vieille de 1.300 ans et qui remonte à la période pré-viking, relate le blog du groupe baptisé Secrets of the Ice (Les secrets de la glace, en français).Le premier avait été découvert en Norvège en 2014, selon les scientifiques.Un exploit pour extraire le secondUne équipe composée de six chercheurs et d’un chien a effectué l’ascension dans les montagnes pour le second ski le 26 septembre. Ilsont suivi les coordonnées GPS et les photos prises lors de la première expédition réalisée par deux scientifiques le 20 septembre. Le ski était encore sous la glace. Pour l’extraire sans l’endommager, les scientifiques ont d’abord utilisé des piolets avant d’arroser la glace avec de l’eau chaude.Les skis ne sont pas identiques, mais il ne fallait pas s’attendre à ce qu'ils le soient, car ils ont été faits à la main. Chacun a eu une longue histoire, que ce soit concernant son usure et les réparations subies avant qu’un skieur de l'âge du fer les utilise ensemble et qu’ils finissent dans la glace il y a 1.300 ans.Le ski trouvé en 2021 a plus de fixations que le précédent. Il a des traces de réparations, mais il manque la partie arrière, qui pourrait toujours se trouver sous la glace.La fourrureUne question se pose concernant le ski découverten 2014: y avait-il à l'origine de la fourrure sur le dessous; la réponse pourrait livrer des explications sur son utilisation. Mais aucune trace le long du ski retrouvé en 2014 n’apparaissait.Et le skieur mystérieux?Une question intéresse les archéologues plus que les autres depuis la découverte du premier ski en 2014: qui était cet homme qui a perdu cette paire des skis en Norvège.Les archéologues ont retrouvé beaucoup d’objets relatifs à la chasse aux rennes dans la zone où se trouvaient les skis préhistoriques. Il serait donc logique de lier les skis à cette activité. Cependant, lors de la récupération du second ski, l’équipe a constaté la présence de plusieurs amas artificiels de pierres dans le secteur. Ces cairns auraient pu faire partie d’un ancien sentier de montagne traversant une plaque de glace près de l'endroit de découverte des skis.Autre question qui travaille les scientifiques: que s’est-il passé à cet endroit pour que l’homme reparte sans ses skis? Les archéologues avancent trois scénarios.Selon le premier, le skieur a pu laisser ses skis dans la neige non loin de son stationnement et une chute de neige soudaine les a engloutis. Le second est celui de l’accident. Peut-être que le skieur est tombé, cassant l’un des skis. Ne pouvant plus les utiliser, il les a abandonnés. Mais un contre-argument existe: l’un des skis découverts par les archéologues avait déjà été réparé, ce qui veut dire qu’ils avaient une valeur pour leur propriétaire. En outre, ils présentent des trous à l'avant, permettant ainsi de les traîner facilement. Enfin, le troisième scénario envisage la mort du skieur dans un accident. Si tel est le cas, le skieur est-il toujours sous la glace? Une question qui reste pour l’heure sans réponse.

Jacques BELLE maintenant il faut rechercher le remonte pente puis faire une présentation à la télé ... le TELE SKI de nos grand-pères. P.S. par contre je reconnais avoir fait du ski dans les années 60 avec des planches similaires au bout des pieds. Dur, dur les virages. Heureusement avec le chasse neige on s'arrêtait en moins de 200 m ... et encore !

Michelvsrin C'est très beau... Mais beaucoup d'objets issus de l'archéologie sont classés secret -défense... Tels que des cranes bien plus proéminents que celui de l'homo sapiens, voir des objets ressemblant a des instruments de transmission trouvés à 300 m de profondeur durant la création de galeries et qui sont vraiment bien plus vieux ! Celui qui avait découvert ces sortes de téléphone et d'autres artéfacts travaillait pour le gouvernement US, et sans doute a t-il choisi lui- même le vol plané depuis son balcon...

