Un millionnaire français prête 300.000 euros pour l’hypothétique campagne de Zemmour

Qualifié pour la première fois pour le second tour à la présidentielle dans le cadre d'un sondage, Éric Zemmour a reçu son premier soutien financier important...

2021-10-08T14:27+0200

2021-10-08T14:27+0200

2021-10-08T14:40+0200

Même si Éric Zemmour continue de laisser planer le doute sur sa candidature à la présidentielle, il a déjà bénéficié d’un important chèque fin septembre pour sa probable campagne, relate Le Point le 7 octobre.Selon le média, l’homme d’affaires Charles Gave a prêté 300.000 euros au polémiste. Le chèque a été signé le 21 septembre à l’ordre de l’association de financement du parti Les Amis d’Éric Zemmour, officiellement agréé en juin par la Commission nationale des comptes de campagne.L’entrepreneur avait affiché depuis des semaines son soutien à l’essayiste, indique l’hebdomadaire. Il aurait toutefois attendu qu’il décolle dans les sondages pour le financer.L’attente d’"un bon moment"Le polémiste, non candidat pour l’instant, monte pourtant dans les sondages.Selon une enquête Harris Interactive pour Challenges, publiée le 6 octobre, M.Zemmour serait pour la première fois qualifié au second tour de l’élection avec 17 à 18% des intentions de vote. Il serait ainsi placé derrière Emmanuel Macron (24 à 27%).Invité de Punchline sur Europe 1 et CNews le 6 octobre, M.Zemmour a expliqué sa volonté de temporiser par le besoin de "choisir le bon moment", d’"être sûr de [sa] décision" et que "des éléments matériels (financement de campagne, parrainages) soient réunis".Financement des campagnes présidentiellesMême si Emmanuel Macron ne s’est pas encore déclaré candidat, des proches s’activent pour le financement de sa campagne éventuelle.Selon un membre du gouvernement, cité par Le Parisien le 5 octobre, plusieurs centaines de personnes auraient déjà apporté leurs contributions depuis septembre, avec "des chèques directement faits à l’ordre de l’association de financement de la campagne d’Emmanuel Macron".D’après le quotidien, s’il se qualifie pour le second tour, il pourra dépenser jusqu’à 22 millions d’euros. Le média indique que sept millions seront apportés en fonds propres par LREM, 10 millions par un recours à l’emprunt. Le parti présidentiel cherche cinq millions d’euros de dons.Quant à Marine Le Pen, elle a écrit au Président de la République pour l’"alerter" sur les difficultés de financement de la campagne quand un candidat ne peut plus emprunter d'argent à des banques non européennes, ni à des entreprises privées, selon un courrier daté du 2 septembre relayé par Challenges. Elle a aussi demandé au Parlement d’"ouvrir" de nouvelles possibilités de financement.Mme Le Pen a déploré que les prêts de particuliers soient interdits pour les prétendants à la présidentielle.Arnaud Montebourg avait dit au Parisien en juin qu’"en l’état actuel, je ne suis pas candidat, car je n’ai pas les ressources personnelles et financières pour l’être". Depuis, il a officialisé sa candidature et a lancé un appel aux dons sur son site de campagne.

Tutux0743 le courage est la seule vertu qu’on ne peut pas feindre. --> Absolument, mais seulement, tant qu'il n'occulte pas, une quelconque, névrose ... 1

C.VICTOIRE Tiens donc, Marine LP alerte le Président de la République : aurait-elle des difficultés financières ? ....... prélude d'un renoncement ? bizarre !

Actus

