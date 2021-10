https://fr.sputniknews.com/20211009/eric-dupond-moretti-demande-des-enquetes-sur-les-faits-prescrits-de-pedocriminalite-dans-leglise--1052067310.html

Éric Dupond-Moretti demande des enquêtes "sur les faits prescrits" de pédocriminalité dans l’Église

Éric Dupond-Moretti demande des enquêtes "sur les faits prescrits" de pédocriminalité dans l’Église

Sur fond des révélations concernant les abus sexuelles sur des mineurs dans l’Église, Éric Dupond-Moretti a annoncé auprès de LCI l’ouverture d’enquêtes "sur... 09.10.2021, Sputnik France

Le 5 octobre, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église catholique française a révélé que 216.000 mineurs avaient été victimes de clercs ou de religieux entre 1950 et 2020.Dans une interview accordée à LCI le 8 octobre, le ministre de la Justice a annoncé avoir "demandé aux procureurs de la République d’enquêter même sur les faits prescrits".Il a noté que depuis le vote de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs, cette procédure est rendue possible. Un enfant de 14 ans ne peut pas être consentant et "s’est un véritable progrès sociétal que porte cette loi", laquelle "met aussi en place un nouveau mécanisme de prescription".Selon Dupond-Moretti, ce mécanisme permet de ne plus envisager la prescription "lorsque dans l’ensemble des victimes, il y en a une pour laquelle les faits ne sont pas prescrits".En outre, il a indiqué avoir "demandé aux procureurs de signer des protocoles avec les évêques" pour que "les signalements ne soient pas perdus" et qu’ils soient "renvoyés devant les procureurs pour qu’ils puissent faire le travail".Un problème de l’ÉgliseAprès avoir fait part de sa "honte" et de son "effroi" face aux révélations concernées, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, avait assuré que "le secret de la confession [était] plus fort que les lois de la République". Ces propos sont devenus polémiques et Gérald Darmanin l’a même convoqué à la demande du Président.Le ministre de la Justice y a également réagi."Cela s'appelle non-empêchement de crimes ou de délits", a-t-il expliqué.Des milliers de victimes sur 70 ansSuite à l’enquête menée par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), le rapport Sauvé a présenté un bilan accablant faisant état de plus de 200.000 mineurs ayant subi des violences sexuelles.Selon ce document, de "2.900 à 3200" hommes prêtres, diacres et religieux ont commis ces faits.Le président de la commission, Jean-Marc Sauvé, a appelé l'institution à accorder une "réparation" financière à toutes les victimes.

full-up et il faudrait demander des enquêtes sur tous les étranges acquittements obtenus par Dupond-M. ... 2

michel loncin Et ... les casseroles tintinnabulantes ... et les "squelettes" de l'Affaire Dupont-Moretti ... ? En taules le "ministre" !!! 2

