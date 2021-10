Ne possédant pas de pass sanitaire, il présente à l’entrée d’un hôpital le code QR du Président

https://fr.sputniknews.com/20211009/ne-possedant-pas-de-pass-sanitaire-il-presente-a-lentree-dun-hopital-le-code-qr-du-president-1052076572.html

09.10.2021

Un jeune homme a été interpellé le 5 octobre à Marseille pour avoir pénétré dans un hôpital. Mais pas n’importe comment. En effet, il a présenté à l’entrée le pass sanitaire… du Président de la République. Les agents de sécurité s’en sont rendu compte et l’ont laissé passer avant d’appeler la police, relate Actu 17.Le jeune homme a été placé le même jour en garde à vue qui a été levée ce samedi 9 octobre en début de soirée. Il a déclaré que c’était juste "pour rigoler".Le jeune homme a fait l’objet d’une contravention de 4e classe pour "présentation d’un document sanitaire appartenant à un tiers lors d’un contrôle d’accès à un lieu dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie".FraudesLe pass sanitaire étant devenu un précieux sésame depuis un bon bout de temps, les astuces sont nombreuses pour s’en procurer un sans avoir à se faire vacciner. Ainsi, au lieu d’utiliser le code QR du Président, ou celui du Premier ministre qui a circulé lui aussi sur les réseaux sociaux, il est possible d’en acheter un. Par exemple, via des annonces sur Internet. Ou directement dans un centre de vaccination comme l’ont fait des journalistes du Parisien à la mi-juillet, lorsque les faux certificats se vendaient sur Snapchat à 450 euros.Les journalistes ont pu s’en procurer un bon marché, contre 300 euros, sans jamais avoir reçu la moindre injection. Qui plus est, en économisant du temps, car, par la voie légale, qui prévoit deux doses de vaccin, ils auraient dû compter un mois pour être totalement libres de circuler.Les fraudes restent toujours nombreuses. Dans les Yvelines, une centaine de personnes ont pu recevoir à la mi-août de faux certificats de vaccination en usurpant l'identité d'un médecin. Ce n’est que la vigilance d’une infirmière qui a permis de couper court à la fraude.Peines encouruesSelon la loi, une première violation concernant le pass sanitaire est punie d'une contravention de la 4e classe, soit 750 euros d'amende maximale encourue et 135 euros d'amende forfaitaire. En cas de deuxième violation dans un délai de 15 jours, l'amende maximale atteint 1.500 euros et 200 euros d'amende forfaitaire.Si plus de trois violations sont commises en 30 jours, ce sera six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende, outre deux peines complémentaires, qui sont une peine de travail d'intérêt général et la suspension du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule, avait précédemment précisé au Figaro le ministère de l'Intérieur.

