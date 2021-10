https://fr.sputniknews.com/20211011/situation-durgence-lue-pourrait-acheter-plus-de-gaz-russe-que-prevu-initialement-1052093057.html

"Situation d'urgence": l'UE pourrait acheter plus de gaz russe que prévu initialement

"Situation d’urgence": l’UE pourrait acheter plus de gaz russe que prévu initialement

L'Europe unie pourrait avoir besoin de volumes supplémentaires de combustible bleu russe cet hiver, reconnaît le chef de la diplomatie européenne Josep...

À l’approche de l’hiver, l’Union européenne pourrait être contrainte d’augmenter ses importations de gaz russe, a déclaré le Haut représentant européen pour les Affaires étrangères Josep Borrell dans un entretien accordé au journal espagnol El Pais.Dans le contexte de la hausse record des prix de combustible observée ces dernières semaines, M.Borrell reconnaît que l’Europe a toujours besoin de livraisons de gaz en provenance de Russie et pourrait en commander plus que prévu dans le contrat actuel.Moscou prêt à aiderVladimir Poutine avait auparavant indiqué que la Russie était disposée à aider à stabiliser la situation qui s’était créée sur le marché du combustible bleu.Le ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part dénoncé comme infondées les allégations selon lesquelles Moscou cherchait à faire grimper les prix du gaz afin d’obtenir le plus vite possible la certification du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne.Début du remplissage de Nord Stream 2La semaine dernière, la société gérant le gazoduc, dont la pose avait été achevée en septembre, a annoncé avoir commencé à remplir sa première conduite.D'une capacité de 55 milliards de mètres cubes, ce tube doit permettre de doubler les livraisons de gaz russe vers l’Allemagne en contournant l’Ukraine, pays de transit traditionnel. La présidence ukrainienne a pourtant promis de se battre contre ce projet, considéré par Kiev comme politique, même "après le commencement des livraisons de gaz".En outre, les analystes de la Bank of America contactés par Sputnik estiment que la capacité de Gazprom, géant gazier russe, à fournir des quantités supplémentaires à l’Europe cet hiver pourrait être limitée.

Drakkar En clair, cette crise du gaz est bien européenne et non russe. L'Europe aurait pu en commander plus si nécessaire . Cette russophobie coûtera finalement très cher au consommateur. 1

Michelvsrin Le problème est qu'il ne s'agit pas d'un tuyau d'arrosage. Plusieurs mois sont nécessaires !

2

