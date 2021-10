https://fr.sputniknews.com/20211012/un-journal-britannique-sexcuse-et-publie-une-retractation-de-linformation-sur-le-spoutnik-v-1052118046.html

Un journal britannique s’excuse et publie une rétractation de l’information sur le Spoutnik V

Un journal britannique s’excuse et publie une rétractation de l’information sur le Spoutnik V

Le journal britannique Daily Express a présenté ses excuses pour la publication d’un article sur la Russie, laquelle aurait volé la formule du vaccin... 12.10.2021, Sputnik France

La rétractation d’une annonce selon laquelle des "espions russes" auraient dérobé d’un laboratoire d’Oxford des données sur le vaccin AstraZeneca pour que la Russie puisse créer le Spoutnik V, est parue ce mardi 12 octobre dans le journal britannique Daily Express.Comme excuse, le Daily Express a publié le texte intégral du communiqué du Fonds russe d’investissements directs (RFPI), qui a financé le développement du Spoutnik V, signalant que ce type de fausses publications "compromettent un effort vaccinal global" sur fond de coopération internationale des scientifiques.Réaction du KremlinLa nouvelle "sensationnelle" qu’"un des espions de Vladimir Poutine" avait volé des "données vitales" sur la conception du vaccin AstraZeneca, qui auraient aidé les Russes à créer leur propre préparation, le Spoutnik V, a paru initialement dans un autre journal britannique, le Sun.Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a qualifié le Sun de média "profondément non scientifique", ce qui prédéterminerait l’attitude de Moscou face à ses publications sur un tel sujet, lesquelles sont jugées sans fondement par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Coopération Russie – AstraZenecaEn fustigeant dans son communiqué l’absence de fondement scientifique de l’hypothèse diffusée par le Sun, le RFPI indique la coopération entre les équipes du vaccin russe Spoutnik V et du suédo-britannique AstraZeneca.Il s’agit de plusieurs études sur l’efficacité de la combinaison du Spoutnik V et de l’AstraZeneca, qui sont effectuées en Azerbaïdjan, en Russie et aux Émirats arabes unis, suite à l’entente globale de coopération entre l’institut Gamaleïa et AstraZeneca, passée en décembre 2020.À part le volet scientifique, la Russie a lancé la fabrication locale d’AstraZeneca, résultat d’un accord de licence entre l’entreprise suédo-britannique et la société pharmaceutique russe R-Pharm. Le projet prévoit que des préparations produites en Russie soient exportées dans une trentaine de pays.

laure89 Lorsque l'article est sorti tout le monde a été choqué d'une telle ineptie. Les russophobes eux étaient en pleine jouissance, et là? quelle sensation dans le caleçon? 🤣🤣🤣

