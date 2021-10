Panne géante chez OVHcloud, de nombreux sites Internet inaccessibles

https://fr.sputniknews.com/20211013/panne-generalisee-chez-ovhcloud-perturbant-de-nombreux-sites-internet-1052121033.html

Une panne généralisée affecte ce mercredi 13 octobre le groupe français OVHcloud, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, perturbant l'accès à de nombreux sites Internet, selon le site spécialisé Downdetector et de nombreux témoignages publiés sur Twitter, relate l'AFP.Le fondateur et président d'OVHCloud Octave Klaba a dans un tweet attribué la panne à "une erreur humaine", et indiqué qu'elle concernait le "backbone", c'est-à-dire le réseau de télécommunications qui relie toutes les infrastructures d'OVHCloud.L'activité rétablieC'est une mauvaise configuration du routeur qui a provoqué la panne du network, a-t-il expliqué dans un autre tweet. "Ces derniers jours, l’intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST)", a ajouté M. Klaba. Et d'annoncer que "le routeur avec la mauvaise configuration D2 a été coupé".Vers 10h30, environ une heure et demi après le début apparent de la panne, quelques opérateurs de sites Internet signalaient un rétablissement de l'activité de leur site et le rétablissement des services d'OVHcloud en ce qui les concerne.Un mauvais momentLa panne survient à un très mauvais mauvais moment pour OVHcloud, qui est en train de proposer ses titres aux investisseurs dans le cadre d'une entrée en Bourse prévue pour vendredi. OVHcloud, champion européen du secteur du cloud, avait déjà été victime d'un incendie en mars dans un centre de données à Strasbourg, qui avait également provoqué de grosses perturbations sur de nombreux sites Internet, rappelle l'AFP. Sur le site Downdetector, de nombreuses sociétés ou particuliers se plaignaient de l'indisponibilité de leurs sites Internet, ou de problème tels que l'impossibilité d'accéder à leurs email, voire à leur ligne téléphonique.

