La Russie prévoit de signer des accords sur l’hydrogène avec plusieurs pays, dont la France

La Russie s'apprête à signer plusieurs accords sur l'hydrogène avec des partenaires étrangers, et notamment avec la France, et compte investir environ 109... 15.10.2021

Des accords de coopération sur l'énergie hydrogène devraient être signés par la Russie avec plusieurs pays, dont la France, a annoncé ce vendredi 15 octobre le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak.Qui plus est, un groupe de travail interdépartemental pour le développement de l'ingénierie de l'hydrogène en Russie, ainsi qu’un conseil scientifique et technique ont été créés.L’importance des rythmes de développementÉvoquant le contexte de la flambée des prix sur le gaz en Europe, il s’est exprimé sur les rythmes de développement de l’hydrogène, ainsi que sur les énergies renouvelables.La Russie investit dans l’hydrogènePlus tard ce vendredi, lors d'une session stratégique sur le développement de l'énergie hydrogène en Russie, le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a rappelé que quelques jours plus tôt, Gazprom et le gouvernement russe avaient conclu un Accord sur le développement de l'énergie hydrogène et la décarbonisation de l'industrie et des transports à base de gaz naturel.La Russie allouera plus de neuf milliards de roubles (environ 109 millions d’euros) au cours des trois prochaines années au développement de l'énergie hydrogène, a souligné le Premier ministre.

laure89 Enfin une coopération franco-Russes, de plus pour un très bon projet.

