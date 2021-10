https://fr.sputniknews.com/20211015/une-double-peine-le-recteur-de-la-grande-mosquee-de-paris-rend-hommage-a-samuel-paty-1052163332.html

"Une double peine": le recteur de la Grande Mosquée de Paris rend hommage à Samuel Paty

"Une double peine": le recteur de la Grande Mosquée de Paris rend hommage à Samuel Paty

Un an après l’assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, une série d’hommages est prévue pour les 15 et 16 octobre, notamment dans toutes les... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T18:38+0200

2021-10-15T18:38+0200

2021-10-15T18:40+0200

france

anniversaire

hommage

attaque

enseignant

décapitation de samuel paty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1045318350_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8a4f518775075ee28cb93b2929e8fede.jpg

La France rend hommage à Samuel Paty, décapité dans la rue le 16 octobre 2020 par un djihadiste tchétchène réfugié pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.Conflans-Sainte-Honorine, la commune où enseignait Samuel Paty, a reçu ce vendredi, dans le cadre de l’hommage national, la visite de Chems-Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Aux côtés d’autres représentants musulmans, il était présent ce matin devant le collège de la commune.Chems-Eddine Hafiz a indiqué que la situation était "extrêmement terrible" pour tous les "citoyens français de confession musulmane" qui vivent "une double peine".La commémoration a rassemblé des imams, des membres d'associations musulmanes et des représentants du culte musulman en France.Il a répété son idée de "double peine" au micro de France info, en évoquant aussi la position de nombreux "politiques qui aujourd’hui ne font aucune distinction entre islam et islamisme".L'hommage au professeur assassiné va se poursuivre toute la journée à Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi dans tout le pays, notamment dans toutes les écoles de France.Livre géantLa ville a publié sur son site et son compte Twitter un message annonçant que la cérémonie d’hommage au professeur se tiendrait le 16 octobre."Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent sont invités à se rassembler à 15h30, place de la Liberté, où auront lieu des prises de parole officielles, ainsi que l’inauguration d’un livre géant sur le thème de la liberté d’expression", est-il indiqué.SolidaritéLa Grande Mosquée de Paris a publié sur son compte officiel un extrait de la cérémonie de dépôt de fleurs en hommage à Samuel Paty.La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) a elle aussi commémoré l’anniversaire du drame, adressant "ses pensées à la famille".L’université de Strasbourg a observé une minute de silence à la mémoire de l’enseignant "pour réaffirmer les valeur de notre République".

mic ranc Le recteur de la Grande Mosquée de Paris fait honneur à la fois à la religion qu’il pratique et à l’humanité. Il en faut plus comme lui.

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

anniversaire, hommage, attaque, enseignant, décapitation de samuel paty