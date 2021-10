https://fr.sputniknews.com/20211016/en-direct---prix-des-carburants-prolongation-du-pass-sanitaire-une-nouvelle-manifestation-a-paris-1052172784.html

En direct - Prix des carburants, prolongation du pass sanitaire: une nouvelle manifestation à Paris

Après de nombreux appels à manifester sur les réseaux sociaux, plusieurs marches ont été organisées ce samedi 16 octobre dans la capitale pour protester notamment contre la politique sanitaire du gouvernement et la hausse des prix du carburant.Il s'agit du 14e week-end de mobilisation contre le pass sanitaire en France.Selon les médias, un cortège, qui réunit des Gilets jaunes, devrait aller de Bastille vers la place de Catalogne.D’autres manifestations parisiennes rassemblent les opposants au pass sanitaire. Le chef de file des Patriotes, Florian Philippot, organise notamment un nouveau "défilé pour la liberté", le premier après que les tests de dépistage du Covid-19 sont devenus payants le 15 octobre pour les Français non vaccinés hors motifs médicaux. Ce cortège devrait partir de la place du Trocadéro pour se diriger vers la place Jacques-Rueff.Deux autres marches devraient commencer place de Clichy et place de la Bourse pour se rendre respectivement à la fontaine des Innocents, à Châtelet et à l’hôpital Saint-Antoine, précise ActuParis.Selon le ministère de l'Intérieur, 45.300 personnes ont défilé le 9 octobre sur l'ensemble du territoire pour protester contre le pass sanitaire, contre 47.935 le 2 octobre.

Michelvsrin De la bonne volonté mais qui ne sert à rien ! L'enjeu est beaucoup trop important pour être vaincu par de simples manifestations ! S'allonger par terre c'est bien, mais de l'autre coté ça les amuse ! 4

Michelvsrin Dites donc Fecalis, c'est pas vous qui y seriez sur les ronds-points... 2

