Les talibans s'engagent à renforcer la sécurité des mosquées chiites

Les autorités talibanes* se sont engagées à renforcer la sécurité des mosquées chiites au lendemain de la deuxième attaque en une semaine contre des fidèles, dans la ville afghane de Kandahar, qui a fait plus de 60 morts.Le chef de la police de Kandahar a indiqué que des unités seraient affectées à la protection des mosquées chiites, jusqu'à présent gardées par des volontaires ayant une autorisation spéciale pour porter des armes.Attentat de KandaharLe 15 octobre, trois terroristes-kamikazes ont mené une attaque contre la mosquée Fatima, la plus grande mosquée chiite de Kandahar, alors qu'un autre terroriste a ouvert le feu devant la mosquée. L'attaque a fait 63 morts et 83 blessés, a appris Sputnik d'une source hospitalière. Le bilan précédent faisait état de 41 morts.Cet attentat revendiqué par Daech* survient une semaine après un assaut similaire contre une mosquée de la ville de Kunduz, dans le nord du pays, qui a fait près de 80 morts.Les attaques contre des mosquées chiites et des cibles associées à la minorité ethnique Hazara, qui constituent le plus grand groupe chiite d'Afghanistan, se sont produites régulièrement sous l'ancien gouvernement soutenu par l'Occident.Depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans*, en août, Daech* a mené des dizaines d'opérations dans le pays, allant d'attaques à petite échelle contre des cibles talibanes* à des opérations à grande échelle telles que l'attentat suicide du 15 octobre, tuant des dizaines de civils.*Organisation terroriste interdite en Russie

