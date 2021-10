Une cinquantaine d’enseignants appellent à porter Éric Zemmour "jusqu’à la victoire" en 2022

https://fr.sputniknews.com/20211016/une-cinquantaine-denseignants-appellent-a-porter-eric-zemmour-jusqua-la-victoire-en-2022-1052174622.html

À la veille des commémorations de l’assassinat de Samuel Paty, une cinquantaine de professeurs ont lancé une tribune où ils invitent à soutenir Éric Zemmour... 16.10.2021, Sputnik France

Dans une tribune publiée le 15 octobre par le FigaroVox du Figaro, une cinquantaine de membres de l'Éducation nationale expriment leur soutien à Éric Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ils indiquent que le polémiste serait le seul à ne "pas renoncer à la grandeur intellectuelle de la France".Les professeurs ont assuré porter "le projet d’une école de l’excellence pour tous, en fonction des capacités et de la singularité de chacun".En outre, ils ont souligné que sans lui l’école républicaine ne serait qu’une "école de la relégation sociale", mais aussi "du renoncement à la transmission et de l’idéologie post-républicaine", d’un "mélange de catéchisme victimaire et de propagande progressiste".L’"obscurantisme islamique" dénoncéÀ la veille des commémorations de l’assassinat de Samuel Paty, professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, ils lui ont aussi rendu hommage:Ils ont dénoncé "l'obscurantisme islamique qui interdit à une partie de nos élèves de s'assimiler à notre communauté nationale et à notre imaginaire républicain".En outre, les auteurs de la tribune ont déploré "le délitement du cadre scolaire et l’explosion de la violence dans les établissements".En concluant, ils ont appelé "à s’investir dans la campagne pour une candidature d’Éric Zemmour, et à porter celui-ci jusqu’à la victoire".Ces professeurs ont aussi publié une vidéo où ils lui apportent leur soutien.Ils ont en outre lancé leur site nommé "Les professeurs avec Zemmour", sur lequel ils invitent leurs confrères à cosigner le texte.Zemmour au second tour?Même si le polémiste ne s’est pas officiellement engagé, il reste qualifié dans un sondage Harris Interactive du 13 octobre pour Challenges au second tour de l’élection, après y avoir été placé pour la première fois la semaine dernière.

