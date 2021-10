https://fr.sputniknews.com/20211017/du-stade-velodrome-au-stade-bernard-tapie-un-changement-de-nom-complique-pour-marseille-1052184237.html

Du stade Vélodrome au stade Bernard Tapie? Un changement de nom compliqué pour Marseille

Des supporters souhaiteraient donner le nom de Bernard Tapie au mythique stade Vélodrome de Marseille. Des affaires de gros sous et la réputation du feu... 17.10.2021, Sputnik France

Si les hommages politiques se sont succédé après le récent décès de Bernard Tapie, le monde du sport n’est pas en reste. Fondateur de l’équipe cycliste "La Vie claire" en 1983, avec laquelle il remporta deux Tours de France, l’homme d’affaires était surtout connu pour avoir dirigé l’Olympique de Marseille pendant près de huit ans.Un règne que les supporters marseillais n’ont pas oublié. Certains souhaiteraient désormais voir le stade Vélodrome rebaptisé en son honneur. Une pétition a même été mise en ligne dans ce but. Mais l’initiative devrait se heurter à des obstacles juridiques, rapporte Franceinfo.Si la cité phocéenne est toujours propriétaire du stade, elle n’est en effet plus décisionnaire. La structure est désormais gérée par le consortium Arema, qui a signé un contrat avec Orange, pour justement renommer l’enceinte "Orange-Vélodrome" en 2016.Le règne du "naming"Cette pratique du "naming" s’est développée dans le monde du football depuis plusieurs années, notamment en Allemagne. De nombreux stades ont été rebaptisés aux noms de marques, dans le cadre de juteux contrats. L’Europe a ainsi vu fleurir des Emirates Stadium (Arsenal) ou des Allianz Arena (Bayer Munich) à l’orée des années 2000.Un procédé souvent pointé du doigt comme une dérive du foot-business, comme l’explique à Franceinfo l’écrivain et journaliste Jean-Michel Verne.Il faut dire que le stade Vélodrome pèse lourd sur les impôts locaux. En février, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait parlé de "gabegie financière" lors d’un échange sur Facebook, assurant qu’il voulait désormais vendre la célèbre enceinte. "Quinze millions d'euros de la poche des Marseillaises pendant 30 ans, terminé!", avait-il lâché."C’est un escroc!"Mais l’idée de rebaptiser le stade Vélodrome en stade Bernard Tapie ne fait forcément pas l’unanimité. Certains se sont en effet demandé si les affaires judiciaires à répétition de l’ancien ministre de la Ville devaient lui valoir cet honneur.L’ère Bernard Tapie à l’Olympique de Marseille a en effet été émaillée de succès éclatants comme de scandales retentissants. Sous sa tutelle, les Marseillais ont notamment gagné la Ligue des Champions en 1993, le seul trophée européen d’ampleur remporté par un club français.Quelques jours plus tard avait explosé l’affaire du match truqué Valencienne-OM. Au cœur du dossier, Bernard Tapie avait été condamné à de la prison ferme pour subornation de témoins. "J'ai menti, mais c'était de bonne foi", avait-il lancé lors du procès, avec sa gouaille légendaire.

full-up MDR : condamné à la taule ! 1

DUCLOS JE préfère le nom d'un agrume (Orange) à celui d'un mafieux ultralibéral hyperatlantiste. 1

