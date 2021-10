https://fr.sputniknews.com/20211003/la-classe-politique-rend-hommage-a-bernard-tapie-plus-grand-que-la-vie-1051975166.html

La classe politique rend hommage à Bernard Tapie, "plus grand que la vie"

La classe politique rend hommage à Bernard Tapie, "plus grand que la vie"

Dès l'annonce du décès de Bernard Tapie à 78 ans des suites d'un cancer, une pluie d'hommages s'est abattue sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de... 03.10.2021

Les réactions ne cessent d’affluer après la disparition ce dimanche 3 octobre de l’homme d’affaires, ancien député, ministre et président emblématique de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie, emporté par un double cancer à l’âge de 78 ans.Le Président et son épouse se sont dits "touchés" par le décès de Bernard Tapie "dont l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français". Ils ont adressé leurs condoléances à sa famille et à ses proches.L’ami de Bernard Tapie, Jean-Louis Borloo, ancien député-maire de Valenciennes et ex-ministre d’État, a salué la mémoire d'un homme "énorme et hors normes" dans une série de messages consacrés à Bernard Tapie.Jean-Marie Le Pen a aussi rendu hommage à son ancien rival politique."Il était +plus grand que la vie+", a indiqué le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, dans un message de condoléances sur Twitter.La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a salué le sourire et l’énergie de Bernard Tapie "qui emportaient tout au passage".Pour le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune, Bernard Tapie était "courage et détermination".Pour le Premier ministre Jean Castex, Bernard Tapie était un "combattant" et un "homme très engagé"."À jamais Marseillais"En effet, ce Parisien de naissance a marqué l'histoire de Marseille en permettant à l’OM de devenir le premier club français à remporter la Ligue des champions en 1993.Pour le maire de Marseille Benoît Payan, il s’agit de la disparition d’un homme qui restera à jamais un Marseillais.Le député PS des Pyrénées-Atlantiques, David Habib, a rappelé que Bernard Tapie avait été "brillant".Les funérailles se tiendront à MarseilleBernard Tapie, qui souffrait d'un cancer de l'estomac et de l’œsophage depuis 2017, est décédé ce 3 octobre à Paris.Conformément à la dernière volonté du défunt, il sera inhumé à Marseille, selon sa famille. Le maire de Marseille a précisé que les obsèques, dont la date reste à établir, auraient lieu dans la cathédrale de La Major, face à la Méditerranée.Une cérémonie d’hommage des Marseillais se déroule ce dimanche au stade Vélodrome, berceau de l'équipe de l'OM. Une gigantesque photo noir et blanc de Bernard Tapie, en costume-cravate, ballon de football à la main, a été installée devant le stade.

