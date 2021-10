https://fr.sputniknews.com/20211017/mort-de-quatre-touristes-russes-en-albanie-lhypothese-dun-meurtre-evoquee-1052186192.html

Mort de quatre touristes russes en Albanie: l’hypothèse d’un meurtre évoquée

Mort de quatre touristes russes en Albanie: l’hypothèse d’un meurtre évoquée

Une nouvelle hypothèse semble se profiler dans l’enquête concernant la mort de quatre touristes russes dans un sauna en Albanie, celle d’un éventuel meurtre... 17.10.2021, Sputnik France

2021-10-17T17:11+0200

2021-10-17T17:11+0200

2021-10-17T17:11+0200

international

russie

police

albanie

enquête

décès

touristes

meurtre

hypothèse

société

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1044610873_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_930fda610ae0bc72b0e91759f1342b75.jpg

Les procureurs, qui enquêtent sur la mort de quatre touristes russes retrouvés dans le sauna d’un hôtel en Albanie, émettent des soupçons sur l’éventualité d’un meurtre, quoiqu’il soit encore trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit, relate la chaîne ABC News Albania.Les enquêteurs ont privilégié dans un premier temps la piste du décès par asphyxie, mais les investigations se poursuivent. Ils interrogent d’autres touristes résidant à l’hôtel et le personnel pour établir si le système de ventilation du sauna fonctionnait correctement et si les touristes étaient éventuellement sous l’effet de l’alcool.Morts par asphyxie?L’hypothèse de la mort par asphyxie en raison d’une concentration de chlore trop élevée dans la piscine du sauna est également prise en compte, fait remarquer pour sa part Albanian Daily News.Le groupe d’enquête a prélevé des échantillons d’eau dans la piscine, passé au peigne fin les lieux et vérifié le fonctionnement des climatiseurs sans découvrir d’élément ayant pu provoquer l’asphyxie.Les caméras de l'hôtel montrent les quatre touristes quittant leurs chambres pour le sauna qu’ils avaient réservé. Le réceptionniste leur a demandé s'ils commanderaient à boire et à manger, mais ils ont répondu qu’ils n'avaient besoin de rien, précise encore la chaîne."Ce qu’ils ont consommé"Entretemps, un journaliste d’ABC News Albania, qui a été mis dans le détail de l’enquête, estime que la cause de la mort des quatre touristes pourrait résider dans ce qu’ils ont mangé. En effet, ils ont été absents toute la journée pour visiter les alentours. Ils sont rentrés à l’hôtel le soir, mais ont refusé de dîner.Les quatre touristes s’étaient rendus en Macédoine du Nord où ils ont mangé puis se sont arrêtés dans la ville albanaise de Librazhd, ajoute Albanian Daily News.Selon les résultats d’une expertise cités par ABC News Albania, les victimes n’avaient rien consommé après être revenues de la station balnéaire d'Ohrid. Une seule bouteille de bière avait été ouverte dans le local, elle a été saisie pour expertise.La Russie confirmé qu’il s’agit de ses citoyensLa mort de quatre touristes russes en Albanie a été confirmée par la mission diplomatique de Russie à Tirana."L'ambassade de Russie en Albanie confirme le décès de quatre citoyens russes […] dans leur hôtel situé dans le district de Kavajë."L’ambassade ajoute que son consulat reste en contact permanent avec les structures appropriées du pays pour préciser les circonstances du drame.Retrouvés dans le saunaLes quatre touristes, un couple accompagné de leur fille de 31 ans et de leur gendre de 37 ans, sont arrivés en Albanie le 10 octobre pour des vacances.Le 15 octobre, à l’issue d’une journée de voyage aux alentours, ils sont allés se détendre dans le sauna de leur hôtel Gloria Palace à Qerret, à 25 km au sud-ouest de Tirana.Selon la presse locale, leurs corps ont été découverts une heure plus tard, vers 22h20 (heure locale), par un employé qui était venu les appeler.Les investigations se poursuivent.

russie

albanie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

russie, police, albanie, enquête, décès, touristes, meurtre, hypothèse, société