Tournage du premier film dans l’espace: l’équipe est revenue sur Terre - images

Le tournage spatial du premier film en orbite est arrivé à terme. Ce 17 octobre au matin, l’actrice et le réalisateur russes sont revenus sur Terre, deux... 17.10.2021, Sputnik France

Après avoir passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), où ils tournaient le film Challenge (Le Défi), l’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko, accompagné du cosmonaute Oleg Novitski ont atterri ce dimanche 17 octobre au matin sur Terre, rapporte l’agence spatiale russe Roscosmos sur son compte Twitter.Le vaisseau Soyouz MS-18 avec l’équipe s'est posé dans les steppes du Kazakhstan, selon les images retransmises en direct par l’agence.L’agence a aussi publié les photos de la sortie de l’équipage.En début de journée, l’actrice, le réalisateur et le cosmonaute ont dit au revoir aux personnes restées à bord de l’ISS.Premiers au mondeL’équipe de tournage du premier film en orbite de l’Histoire, à savoir Ioulia Peressild et Klim Chipenko, a décollé depuis le cosmodrome de Baïkonour le 5 octobre en compagnie du cosmonaute Anton Chkaplerov. N'ayant pas pu s'amarrer automatiquement à l’ISS, l'équipage l'a fait manuellement.Le film Le Défi ne représente qu’une partie d'un large projet scientifique et éducatif qui comprendra également une série de documentaires sur la production de technologies et d'infrastructures spatiales. Les représentants de Roscosmos estiment que c’est un moyen de "populariser les activités spatiales de la Russie".Avant le retour sur Terre, la station a perdu temporairement son axe. Mais Roscosmos a indiqué que le problème avait été vite résolu.

