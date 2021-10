https://fr.sputniknews.com/20211017/un-mig-31-escorte-un-bombardier-us-au-dessus-de-la-mer-du-japon-1052180874.html

Un Mig-31 escorte un bombardier US au-dessus de la mer du Japon

Un bombardier américain Rockwell B-1 a été accompagné par un avion de chasse Mig-31 ce 17 octobre au-dessus de la mer du Japon. Il a été identifié comme une... 17.10.2021, Sputnik France

Deux jours après un incident avec le destroyer US Chafee en mer du Japon, les forces armées russes ont de nouveau été mobilisées pour empêcher une violation des frontières. Un chasseur Mig-31 a décollé ce 17 octobre pour escorter un bombardier américain Rockwell B-1, au-dessus de cette même mer, rapporte le ministère de la Défense russe.L’équipage russe a réussi à l’identifier comme un bombardier stratégique B-1B de l’United States Air Force et à l’escorter au-dessus de la mer du Japon, poursuit la Défense.Le vol s’est déroulé en conformité avec les règles internationales de l’utilisation de l’espace aérien.Récent incident en mer du Japon Les faits ont eu lieu sur fond de divergences entre la Russie et les États-Unis au sujet de l’incident impliquant le destroyer US Chafee et le bâtiment anti-sous-marin Amiral Tribouts survenu le 15 octobre dans le golfe de Pierre-le-Grand. Selon la partie russe, le navire américain s’est approché de la frontière et n’a pas obtempéré à l’injonction de l’équipage russe de quitter cette zone temporairement interdite de navigation. Les marins russes ont dû entreprendre des démarches pour l’expulser. L’US Navy considère que son destroyer se trouvait dans les eaux internationales et n’a enfreint aucune règle. La Navy a confirmé la mise en place de l’interdiction de navigation par la partie russe, mais estime qu’elle n’était pas encore en vigueur.Les frontières russes dans la ligne de mire Ces derniers temps, les manœuvres visant à encadrer le vol d’aéronefs militaires étrangers près des frontières de la Fédération de la Russie sont devenues routinières. Fin septembre, le ministère de la Défense a annoncé en avoir détecté 79 (67 avions-espions et 12 drones) en une semaine.Les vols de reconnaissance sont également en hausse depuis 2020. Déjà en mars 2021, le commandant des troupes du District militaire Sud, Alexandre Dvornikov, avait fait état d’une augmentation de l’activité de reconnaissance, particulièrement en mer Noire, de 45% en un an: "Des avions espions de l’Alliance ont plus de 1.000 fois patrouillé des zones situées à proximité immédiate du territoire russe". Parmi les dernières manœuvres figurent les vols de deux bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer, capables de porter des armes nucléaires et transférés depuis la base aérienne de Dyess au Texas. Ils ont accompli une mission dans l’espace aérien de la Lituanie, pays limitrophes de la Russie. Selon l’US Air Force en Europe, elle avait pour but d’améliorer la préparation et l'interopérabilité avec les alliés pour coordonner des frappes aériennes en vue de soutenir des forces terrestres.

Michelvsrin L'immensité du territoire....... De l'Europe aux frontières asiatiques ! Un espace sacrément bien surveillé.... 7

Dray Foox “ "Une violation de la frontière russe a été empêchée" lol 😁 comme si le bombardier US avait prévu de pénétrer dans l’espace aérien russe… arrêtons la propagande vraiment bas de gamme, une simple information relatant de l’escorte suffit ! 6

