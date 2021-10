https://fr.sputniknews.com/20211018/gaz-comme-arme-politique-cest-absurde-dit-moscou-1052188908.html

Gaz comme arme politique? "C’est absurde", dit Moscou

Gaz comme arme politique? "C’est absurde", dit Moscou

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a qualifié d’absurdes les allégations de certaines personnalités politiques occidentales selon lesquelles Moscou... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T07:00+0200

2021-10-18T07:00+0200

2021-10-18T07:00+0200

crise du gaz 2021

russie

ukraine

europe

royaume-uni

économie

gaz

andreï keline

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1052188883_0:191:2981:1868_1920x0_80_0_0_396e2623a6fb4e132226ada33faa9a39.jpg

La Russie n’instrumentalise pas ses exportations de gaz à des fins politiques contrairement à ce qu’affirment certaines personnalités politiques en Occident, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andreï Keline, à la chaîne de télévision BBC.Selon lui, la Russie est notamment prête à aider le Royaume-Uni à faire face à la crise du gaz, bien que le gaz russe ne représente que 3% sur le marché britannique alimenté principalement par la Norvège et d’autres fournisseurs:M.Keline a rappelé que le groupe russe Gazprom avait augmenté ses livraisons de bleu de 15% en raison de la crise du gaz en Europe.Le 8 octobre, le porte-parole du Premier ministre britannique, cité par le Times, a accusé la Russie de limiter ses exportations de gaz en vue de pousser l’Europe à approuver le projet Nord Stream 2. Selon le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, Moscou fournit autant de gaz à l’Europe qu’elle en achète, alors que l’avis de Londres sur de prétendues limitations relève du populisme.Marché au comptant vs contrats à long termeSelon M.Keline, les consommateurs européens de gaz russe devraient renoncer à en acheter sur le marché au comptant au profit de contrats à long terme avec Gazprom, s’ils veulent éviter d’autres crises à l’avenir.Les contrats à long terme "sont plus stables, plus pratiques pour la planification et plus rentables d'un point de vue financier", a-t-il estimé.Une nouvelle hausse des livraisons de gaz en vueLa Russie peut augmenter encore ses exportations après la mise en service du gazoduc Nord Stream 2, a ajouté le diplomate.Ce nouveau gazoduc passe par "un itinéraire plus court" et transporte "du gaz plus propre", tandis que les gazoducs vétustes d’Ukraine ne sont pas adaptés pour l’augmentation du transit vers l’Europe, a-t-il expliqué.Le Nord Stream 2 est un gazoduc à deux conduites qui relie la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique. Il peut transporter 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les travaux de construction du Nord Stream 2 ont pris fin le 10 septembre. L’opérateur du gazoduc, Nord Stream 2 AG, attend que le régulateur allemand puis la Commission européenne donnent leur avis concernant la mise en service du gazoduc. La procédure pourrait prendre plusieurs mois.Crise du gaz et pénurie d’essenceLes prix du gaz sont montés en flèche ces dernières semaines en Europe, atteignant le 6 octobre un niveau de 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes, un sommet historique.Certaines sociétés énergétiques britanniques ont déjà fait faillite. Les retards de livraisons d'essence au Royaume-Uni ont généré des files d'attente monstres devant les stations-service.Le 13 octobre, l’Europe a commencé à pomper du gaz de ses réserves souterraines qui ne sont remplies qu’à 78%, soit 14% de moins que la moyenne des cinq dernières années.

Виджилан 408 L'occident , l'UE pauvre en gaz , constement besoin de mettre la faute sur la Russie , politiques de tout bords et citoyens inclus sont stigmatisés ...le coupable ....nous la Russie , et le maître du Kremlin..... L'UE ne prévoit rien , peu de stock ....sauf celui de la Russophobie..... Achetez du gaz Américain..... 2

Koceila de ⵜⵉⵍⵉⵎⵙⴰⵏ Après l'affaire du chantage et les pressions russe il faut l'Europe réoriente dans les plus brefs délais sa politique énergétique pour ne plus se reposer sur la Russie et accélère également son autonomie 0

2

russie

ukraine

europe

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

russie, ukraine, europe, royaume-uni, économie, gaz, andreï keline, nord stream 2