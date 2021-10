https://fr.sputniknews.com/20211017/le-kremlin-sur-la-crise-du-gaz-poutine-nintimide-personne-ses-previsions-deviennent-realite-1052186943.html

Le Kremlin sur la crise du gaz: Poutine n’intimide personne, "ses prévisions deviennent réalité"

Le Kremlin sur la crise du gaz: Poutine n’intimide personne, "ses prévisions deviennent réalité"

Les possibles perspectives énergétiques de l'Europe évoquées par Vladimir Poutine lors de la Semaine de l’énergie ne doivent pas être considérées comme une... 17.10.2021, Sputnik France

Vladimir Poutine ne cherche à faire peur à personne lorsqu'il fait des déclarations sur l'avenir dans divers domaines, il décrit simplement les perspectives, a déclaré ce dimanche 17 octobre Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, commentant les propos de M.Poutine sur les perspectives qui pourraient attendre l’Europe dans le domaine de l’énergie.Dans le contexte de la crise énergétique qui a notamment touché l’Europe, les spécialistes de tous les pays disputent pour définir ce qui a amené à la crise, ainsi que cherchent comment la surmonter."Erreurs" et incompétenceVladimir Poutine s’est récemment exprimé à propos de la flambée des prix du gaz en Europe lors de la Semaine russe de l’énergie et d’une visioconférence consacrée au développement de l’énergie. Il a estimé que les Européens avaient commis des erreurs lors de la planification de leur politique énergétique. Si les personnes incompétentes continuent à prendre des décisions affectant le marché de l'énergie, les Néerlandais devraient bientôt circuler en patins pour se réchauffer, a-t-il ironisé.Le dirigeant russe avait auparavant noté que "l’hystérie et la confusion" régnaient sur les marchés des carburants en Europe.Diabolisation d’un "énorme ours de l’est"Les politiciens occidentaux ont fait un mauvais calcul lorsqu'ils ont opté pour des sources d'énergie alternatives, estime pour sa part le porte-parole du Président russe. Ils comptaient sur la production éolienne, mais le vent est "tombé pour quelques mois". Ensuite, ils ont lié leurs espoirs au marché au comptant, mais "le marché au comptant s'est déplacé là où les prix sont plus élevés".La crise du gazS’exprimant lors d'une session plénière de la Semaine russe de l'énergie à Moscou, le Président a évoqué la hausse record des prix mondiaux des carburants, le transit du gaz par l'Ukraine et le gazoduc Nord Stream 2. Il a aussi évoqué de possibles raisons qui avaient pu mener à la crise en Europe en dénonçant les accusations contre la Russie.Pour rappel, le 6 octobre, le gaz naturel a atteint son maximum historique à 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes. Depuis, il a reculé et s’est affiché le 15 octobre à 1.174 dollars.

