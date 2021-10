https://fr.sputniknews.com/20211019/un-pays-europeen-enregistre-le-maximum-de-cas-de-covid-au-monde-selon-luniversite-johns-hopkins-1052212471.html

Un pays européen enregistre le maximum de cas de Covid au monde, selon l’université Johns-Hopkins

Un pays européen enregistre le maximum de cas de Covid au monde, selon l’université Johns-Hopkins

La Lettonie a occupé la première place au monde quant au nombre de cas hebdomadaires de coronavirus pour un million d’habitants, selon l’université... 19.10.2021, Sputnik France

Un nombre record de contaminations confirmées au Covid-19 a été enregistré la semaine dernière en Lettonie, montre le graphique de l’université Johns-Hopkins publié le 17 octobre.Avec 7.679 nouveaux cas de Covid-19 entre les 10 et 17 octobre, le pays est devenu le leader mondial pour cet indicateur.Les statistiques ont été également rendues publiques par l’épidémiologiste en chef du Centre letton de prévention et de contrôle des maladies (SPKC), Youri Perevoschikov.Parmi les quatre autres États qui se sont retrouvés dans le top des pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections au Covid-19 pour un million de citoyens figurent la Barbade (7.125 cas), la Géorgie (7.106 cas), la Serbie (903 cas) et la Lituanie (887 cas).Crise du Covid en LettonieLa Lettonie traverse ces derniers temps une recrudescence de l’épidémie de nouveau coronavirus.Chaque jour, le pays enregistre plus de 2.000 nouvelles contaminations sur une population totale de 1,8 million d’habitants.Les autorités lettonnes ont introduit le 10 octobre dernier le régime d’état d’urgence dans le pays pour une durée de trois mois.Les restrictions du gouvernement de ce pays balte, qui comprennent déjà le port obligatoire du masque dans tous les édifices ouverts au public et la vaccination de tous les employés du public avant le 15 novembre, ont été amplifiées lundi 18 octobre. Le conseil pour la gestion de crise de la Lettonie a annoncé un confinement avec un couvre-feu qui serait en vigueur dans le pays à partir du 21 octobre jusqu’à 15 novembre 2021.

Robert Mag encore une tentative de détournement d'attention de la part du kremlin... mais on voit l'hécatombe qui se déroule en Russie, c'est catastrophique ! 2

Michelvsrin Mais vous racontez n'importe quoi !!! C"est dingue !

7

