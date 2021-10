https://fr.sputniknews.com/20211020/evoquant-lanimosite-entre-supporters-darmanin-interdit-a-ceux-du-psg-de-se-rendre-a-marseille-1052235822.html

Évoquant l’"animosité" entre supporters, Darmanin interdit à ceux du PSG de se rendre à Marseille

Évoquant l’"animosité" entre supporters, Darmanin interdit à ceux du PSG de se rendre à Marseille

Comme une tradition depuis 2015, les supporters du PSG sont interdits de déplacement dans le cadre du match contre l’OM du dimanche 24 octobre. Un arrêté signé... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T12:13+0200

2021-10-20T12:13+0200

2021-10-20T12:13+0200

sport

football

violences

match

psg

supporter

olympique de marseille

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/10/1044112077_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_6fe1f0be930fb150650413bbc468a533.jpg

Alors que les violences dans les stades se multiplient ces dernières semaines, l’un des matchs les plus attendus de la Ligue 1 inquiète d’autant plus les autorités. Lundi 18 octobre, Gérald Darmanin a signé un arrêté interdisant aux supporters du Paris-Saint-Germain (PSG) de se rendre au stade Vélodrome ce dimanche, où leur club affrontera leur rival historique, l’Olympique de Marseille (OM).Le ministre pointe le "comportement violent de certains supporters", à la fois du PSG et de l’OM, observé fréquemment aux abords des stades et des centres-villes lors des rencontres, et rappelle surtout que "les relations entre les supporters de l'OM et du PSG sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années".Il conclut ainsi que ces conditions forment "un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs" et que seule une interdiction de déplacement de supporters du PSG peut y remédier. La décision a été publiée sous la forme d’un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône. Comme le rappelle L’Équipe, cela fait plus de six ans (avril 2015), que les supporters parisiens sont de toute façon exclus du Vélodrome, ce qui n’empêchera pas le match de se jouer à guichets fermés.DébordementsLe stade marseillais a été le théâtre de vives tensions le 30 septembre, lorsqu’il a accueilli le club turc Galatasaray. Les supporters de ce dernier, placés séparément, ont provoqué l’intervention des CRS en tentant de sortir de leur zone pour s’en prendre aux Marseillais. Des sièges ont été détachés dans leur tribune, tandis que des pétards ont été lancés du côté marseillais.La saison de Ligue 1 a déjà été marquée par de nombreux actes d’ensauvagement: envahissements de terrain, jets de projectiles, bagarres entre supporters. Des faits qui entraînent des blessés, mais aussi des sanctions pour les supporters et les clubs. Un phénomène qui s’explique en partie par le soudain retour du public dans les stades après plus d’un an de restrictions sanitaires qui ont engendré de la frustration et fait monter les tensions.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

football, violences, match, psg, supporter, olympique de marseille, gérald darmanin